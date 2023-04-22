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ГКНБ завел дело из-за подлога на следователя ОВД Жумгальского района

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Управлением ГКНБ КР по Нарынской области установлено, что старший следователь ОВД Жумгальского района, старший лейтенант милиции Т.Т.Т. незаконно осуществлял следственные мероприятия в отношении жителя Жумгальского района Ж.Б.А., в том числе путем физического рукоприкладства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе организации оперативно-розыскных мероприятий установлено, что уголовное дело от 05.05.2022 года по статье 209 ч.1. УК КР, по которому вызывал на допрос старший следователь, на самом деле было возбуждено в отношении другого субъекта преступления по факту кражи кабеля в ОАО "Кыргызтелеком" и прекращено 31.05.2022 года за отсутствием состава преступления.

По данному факту следственным отделом Управления ГКНБ КР по Нарынской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений предусмотренных ст. 346 ч.1 УК КР "Служебный подлог" и по признакам преступлений предусмотренных ст.338 ч.2. п.1., п.2. УК КР "Превышение власти".

В рамках данного уголовного дела, постановлением следственного судьи Нарынского городского суда старший следователь ОВД Жумгальского района, старший лейтенант милиции Т.Т.Т. временно отстранен от занимаемой должности.

В настоящее время Управлением ГКНБ КР по Нарынской области проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия".


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URL: https://www.vb.kg/429015
Теги:
ГКНБ, Нарынская область, милиция, уголовное дело, Кыргызстан
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