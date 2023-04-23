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В Бишкеке прошла презентация книги, посвященная Элмирбеку Иманалиеву

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- Азамат Касыбеков
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В Национальном историческом музее состоялась презентация книги, посвященной памяти Народного артиста КР Элмирбека Иманалиева.

По инициативе музея была устроена фотовыставка жизненного и творческого пути поэта "Булбулум, булбулум ай".

Также презентовали книгу известного поэта и композитора, где были опубликованы мелодичные песни с нотами многогранного таланта Элмирбека Иманалиева.

В этот сборник вошли популярные песни, созданные талантливым автором. Как самые ранние, так и созданные им недолго до его трагической смерти. Всем известны стихотворения Элмирбека Иманалиева, посвященные теме любви, они многократно звучали на теле и радиостанциях в его виртуозном исполнении.

Нужно отметить усилия композитора, Народного артиста КР Атайбека Бодошева и музыкального редактора и Народного артиста КР Нурланбека Нышанова которые преобразовали мелодии Иманалиева в ноты.

Это издание является первым нотным сборником песен автора. В книге есть возможность прослушать каждое произведение в аудиоформате, которое открывается специальным qr-кодом.

В заключении мероприятия выступила директор Национального исторического музея Жылдыз Бакашова, отметив, что музей планирует до конца года открыть постоянную экспозицию, посвященную творчеству Элмирбека.

Встреча поклонников таланта была организована международным общественным фондом "Народный поэт Элмирбек" при поддержке Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана и Национального исторического музея.


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URL: https://www.vb.kg/429021
Теги:
Бишкек, Кыргызстан, артисты эстрады, исторический музей
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