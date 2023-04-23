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В Екатеринбурге пропал 15-летний кыргызстанец

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- Карыпбай кызы Толгонай
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К поискам пропавшего в Екатеринбурге 15-летнего Алмазбека Абенова подключились сотрудники генерального консульства КР. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По данным пресс-службы, 22 апреля родители школьника обратились с заявлением в Отдел полиции N11 Управления МВД России по городу Екатеринбург о пропаже ребёнка и в этот же день сотрудники Генконсульства встретились с ними.

"Генеральное консульство известило о случившемся более 100 групп в социальных сетях, созданных соотечественниками в Екатеринбурге. Кроме соотечественников, к поискам мальчика также подключены местные поисковые группы "Прорыв" и "Лиза Алерт"".

Отметим, по данным российских СМИ, в Екатеринбурге разыскивают 15-летнего Алмазбека Абенова, который пропал 21 апреля.

"Помогите найти мальчика! Он пропал 21 апреля", - пишут волонтеры в соцсети "ВКонтакте".

Приметы: рост - 170 сантиметров, черные волосы и карие глаза. Был одет в синюю куртку, желтую толстовку, темно-синие штаны и черные кроссовки.


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URL: https://www.vb.kg/429022
Теги:
Россия, Кыргызстан, поиски
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