В парламенте Кыргызстана почтили память Гейдара Алиева

В парламенте Кыргызстана в Бишкеке совместно с посольством Азербайджана была организована конференция, посвященная 100-летию общенационального лидера Азербайджана Гейдару Алиеву.

В мероприятии принимали участие заместитель председателя Жогорку Кенеша Нурбек Сыдыгалиев, Государственный секретарь КР Суйунбек Касмамбетов, заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев, руководитель межпарламентской группы дружбы, депутат Искандер Матраимов, а также члены этой группы, Секретарь Совета безопасности КР Марат Иманкулов и заместитель МИД КР Айбек Молдогазиев, .

Также присутствовали экс-спикер ЖК, а ныне председатель совета аксакалов Кыргызстана Медеткан Шеримкулов и азербайджанские депутаты Муса Гулиев и Джаваншир Фейзиев.

Приняли участие и послы Туркменистана, России, Белорусии, Узбекистана, Казахстана, представители азербайджанской диаспоры и видные общественные политические деятели.

Открыл мероприятие модератор конференции, посол Латиф Гандилов, который рассказал участникам о жизни и деятельности национального лидера, о его роли в формировании независимого Азербайджана и вкладе в укрепление развития суверенитета. Был отмечен также особый вклад Гейдара Алиева в развитие международного сотрудничества.

Рассказал о богатой биографии Гейдара Алиева и заместитель председателя ЖК Нурбек Сыдыгалиев, который оценил проведение конференции, посвященной азербайджанскому лидеру, как показатель взаимоуважения и доверия, а также братства и сотрудничества между нашими странами.

Он отметил, что в этом году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Азербайджаном. Он выразил надежду, что конференция будет способствовать усилению двухсторонних отношений и межпарламентских связей.

После этого государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов торжественно зачитал обращение президента Садыра Жапарова участникам конференции, где было отмечено, что азербайджанский и кыргызский народы имеют общую культуру, традиции и религию. Особо было подчёркнуто, что Гейдар Алиев был близким другом великого сына кыргызского народа Чингиза Айтматова. А также и то, что "кыргызский народ вместе с народом Азербайджана проявляет большое уважение памяти Гейдара Алиева".

Заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев определил Гейдара Алиева, как основоположника современного модерна Азербайджана и заметил, что 10 мая кыргызский народ вместе с азербайджанским народом будет отмечать 100-летие этого выдающегося человека.

В свою очередь руководитель парламентской группы дружбы Кыргызстан-Азербайджан Искандер Матраимов в своем выступлении отметил, что Гейдар Алиев является лидером не только Азербайджана, но одним из лидеров тюркского мира.

Секретарь Совета безопасности КР Марат Иманкулов напомнил несколько фактов из жизни выдающегося сына Азербайджана. "Он всю свою жизнь посвятил служению народу и государству, и поэтому азербайджанский народ заслуженно гордится таким лидером", - сказал он.

Заместитель МИД КР Айбек Молдогазиев добавил, что молодое поколение должно знать об отношениях двух стран и о роли личностей в установлении и развитии этих отношений.

Депутат Милли Маджлиса Азербайджана Муса Гулиев, говоря о роли национального лидера Гейдара Алиева в истории, поблагодарил парламент Кыргызстана за высокий уровень организации конференции.

Посол России в КР Николай Удовиченко выступил от имени дипломатического корпуса стран СНГ, отметив роль государственной политики Гейдара Алиева в обеспечении мира как для Азербайджана, так и для всего региона.

Аксакал Кыргызстана Медеткан Шеримкулов рассказывал о своих встречах с Гейдаром Алиевым, напомнив, что "как раз за этим столом под его председательством с участием двух сторон 5 мая 1994 года был подписан Бишкекский протокол, который и приостановил войну в Карабахе".

Он отметил, что такая конференция впервые проводится в стенах этого парламента, как проявление высокого уважения к выдающийся личности тюркского мира.

В заключении посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов заявил, что заслуга Гейдара Алиева перед народом потому велика, что он вернул ему веру в себя, внушил народу уверенность с оптимизмом смотреть в будущее.

"Гейдар Алиев принес стране стабильность, экономический рост, социальное развитие, определил долгосрочную перспективу экономической и политической стратегии страны. Политическая мудрость Гейдара Алиева заключалась в том, что он никогда не противопоставлял национальные интересы своего народа принципам и национальным интересам других стран. Вот почему и в Азербайджане, и за его пределами его любят и помнят", - сказал он.

Посол еще раз выразил свою благодарность кыргызскому народу и лично президенту КР Садыру Жапаров, Правительству и Жогорку Кенешу КР за проявленное высокое уважение памяти национального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

"Народ, который может проявлять внимание к ценностям другого народа, достоин уважения", - добавил Гандилов.

По завершении конференции была проведена презентация книги пятитомника азербайджанского депутата Джаваншира Фейзиева под названием "Тюркский мир" на кыргызском языке. Депутат в своем выступлении назвал Гейдара Алиева величиной мирового масштаба и сказал, что он по праву занял место среди великих лидеров этого мира.

В ходе заседания были показаны короткие фильмы, посвященные Гейдару Алиеву. Кроме этого, было единогласно принято решение опубликовать выступления участников в отдельную книгу.