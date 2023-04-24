Помощник госсекретаря США Дональд Лу посетит Кыргызстан

Помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу посетит Кыргызстан и Таджикистан 22-27 апреля, сообщает пресс-служба Госдепартамента.

В Бишкеке помощник госсекретаря встретится с высшими должностными лицами правительства Кыргызстана, а также с представителями экономического сектора и членами гражданского общества. Основными темами встречи станут поддержка США экономики Кыргызстана, расширение экономических прав и возможностей женщин, права человека и свобода прессы.

В Таджикистане он встретится с представителями прессы и гражданского общества, "чтобы подчеркнуть важность свободы прессы и необходимость сильного гражданского общества".

"Лу отправится в Душанбе, чтобы встретиться с высокопоставленными правительственными чиновниками с акцентом на углубление американо-таджикского партнерства и обсудить общие проблемы и цели, в том числе, в сфере безопасности", - говорится в сообщении на сайте госдепа.

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