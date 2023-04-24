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В КР "Ассамблея народов России" организовала обсуждение народной дипломатии

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- Светлана Лаптева
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Сегодня на дискуссионной площадке в Бишкеке проходит встреча в рамках Международного проекта "Лидер народной дипломатии"

Организаторы мероприятий - Общероссийская общественная организация "Ассамблея народов России" при поддержке Россотрудничества, Международного союза неправительственных организаций "Ассамблея народов Евразии" и Фонда президентских грантов

"Используя язык народной дипломатии, легче выстраивать мосты взаимопонимания, опираясь на глубокие корни и национальные традиции. Ее эффективное осуществление призвано гуманизировать международные отношения, так как многоплановое взаимодействие гражданских обществ и культур является основой дипломатических отношений и дружбы между народами", - считает первый заместитель Генерального секретаря – Руководитель Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии, председатель Совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова.


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URL: https://www.vb.kg/429030
Теги:
Россия, Бишкек, сотрудничество
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