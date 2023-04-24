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Для кыргызстанских учителей провели цикл вебинаров по профилактике буллинга

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Для кыргызстанских учителей, классных руководителей, социальных педагогов, психологов и завучей общеобразовательных школ, а также педагогов средних профессиональных учебных заведений Кыргызской Республики провели цикл вебинаров по тематике здорового образа жизни и профилактике буллинга и насилия.

Организаторами выступили EduHub - Международная платформа по обучению в области здоровья и благополучия, Общественный фонд "Лига защитников прав ребенка", Полномочные представительства Президента в Чуйской и Иссык-Кульской областей совместно с Кыргызским национальным университетом им. Ж. Баласагына при поддержке Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО ЮНЕСКО).

Вебинары прошли на платформе Zoom. В общей сложности зарегистрировались около 600 человек.

Обучение на цикле вебинаров поможет участникам:

• углубить свои знания по темам здорового образа жизни и профилактике буллинга и насилия

• узнать о методических ресурсах для проведения интерактивных занятий

• научиться использовать видеоуроки во время занятий для обсуждения актуальных тем

• представить свой опыт работы.

По итогам участники, прошедшие полный цикл обучения на 7 вебинарах, получили сертификаты EDUHUB и ИИТО ЮНЕСКО.

Отметим, участие в вебинарах было бесплатное.


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URL: https://www.vb.kg/429049
Теги:
насилие, Кыргызстан, учителя
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