"Доклад Всемирного банка формирует хорошую репутацию для Кыргызстана"

Всемирный банк опубликовал доклад о темпе экономического роста Кыргызстана за период с 1990 по 2022 годы. О ключевых моментах данного исследования рассказал руководитель службы информационной политики администрации президента КР Дайырбек Орунбеков.
Он пояснил, что в докладе приводится сравнение показателей ВВП в разные периоды.
"На графике показано, что с 2010 по 2020 годы рост показателя составил 303 доллара, а с 2021 по 2022 годы, неполные два года, он возрос на 424 доллара. Так, со вступлением Садыра Жапарова на пост президента объем ВВП достиг 1607 долларов", - указал Орунбеков.
Он подчеркнул, что рост ВВП в последние два года связан ускорением темпов экономического развития страны и обусловлен правильным выстраиванием экономической политики.
"Благодаря политической воле Садыра Жапарова "Кумтор" перешел государству. Взяты под контроль налоговая, таможенная и другие структуры, формирующие доход. Эти причины создали условия укреплению экономики", - обозначил Орунбеков.
Он добавил, что эти официальные данные Всемирного банка свидетельствуют о том, что государство держит курс к развитию и формируют хорошую репутацию для Кыргызстана.
Источник: kabar.kg