"Доклад Всемирного банка формирует хорошую репутацию для Кыргызстана"

Всемирный банк опубликовал доклад о темпе экономического роста Кыргызстана за период с 1990 по 2022 годы. О ключевых моментах данного исследования рассказал руководитель службы информационной политики администрации президента КР Дайырбек Орунбеков.

Он пояснил, что в докладе приводится сравнение показателей ВВП в разные периоды.

1990-2005 годы. На фоне ухудшения экономических показателей объем ВВП пошел на спад. Если быть точнее, ВВП на душу населения сократился с 609 долларов до 280 долларов США. 2005-2008 годы. Темпы роста ускорились, ВВП на душу населения вырос с 477 долларов до 966 долларов, увеличившись за три года на 489 долларов. В этот период Акылбек Жапаров возглавлял Министерство экономики и финансов.

"На графике показано, что с 2010 по 2020 годы рост показателя составил 303 доллара, а с 2021 по 2022 годы, неполные два года, он возрос на 424 доллара. Так, со вступлением Садыра Жапарова на пост президента объем ВВП достиг 1607 долларов", - указал Орунбеков.

Он подчеркнул, что рост ВВП в последние два года связан ускорением темпов экономического развития страны и обусловлен правильным выстраиванием экономической политики.

"Благодаря политической воле Садыра Жапарова "Кумтор" перешел государству. Взяты под контроль налоговая, таможенная и другие структуры, формирующие доход. Эти причины создали условия укреплению экономики", - обозначил Орунбеков.

Он добавил, что эти официальные данные Всемирного банка свидетельствуют о том, что государство держит курс к развитию и формируют хорошую репутацию для Кыргызстана.

Источник: kabar.kg