ЖК PRIME CITY в Бишкеке – проект PRIME HOLDING, достойный внимания

Все больше людей стремятся уйти от городской суеты и переехать жить поближе к природе, но при этом не теряя привычный комфорт жизни. PRIME HOLDING предоставляет такую возможность. Являясь застройщиком, строительная компания предлагает квартиры повышенной комфортности по доступным ценам в новом жилом комплексе PRIME CITY.

PRIME CITY – идеальные условия для жизни

Жилой комплекс находится в экологически благоприятном районе города. Из окон квартир, расположенных на восточной стороне, открывается живописный вид на самый большой ботанический сад в городе Бишкек и реку Аламедин. С южной стороны можно любоваться прекрасными видами на горы Ала-Тоо. Расположение ЖК позволит дышать чистым воздухом, находясь при этом в черте города. Вдоль реки Аламедин протянутся аллеи, по которым будет приятно прогуливаться вечером.

Уникальная архитектура. Современный экстерьер дома привлекает внимание законченностью и совершенством форм. Во всех квартирах панорамные окна. Они не только пропускают внутрь много естественного света и воздуха, но также дают возможность видеть захватывающую панораму вокруг жилого комплекса. Уникальным будет также пешеходный мост, который протянется через реку Аламедин к ботаническому саду. Для его возведения будут использованы экологически чистые материалы, не нарушающие природную гармонию района.

Обустроенная придомовая территория. Компания PRIME HOLDING заботится о будущих жильцах, поэтому на территории ЖК предусмотрено много места для прогулок, занятий спортом и игр с детьми. Во дворе будет построена детская площадка, на которой разместятся комплексы для развития силы и ловкости. На берегу реки Аламедин в непосредственной близости от ЖК будет оборудована workout-зона с различными тренажерами. Это позволит заниматься спортом на свежем воздухе рядом с домом.

Большой выбор планировок. В жилом комплексе PRIME CITY к покупке доступны одно-, двух- и трехкомнатные квартиры в нескольких вариантах планировок. Все комнаты удобно расположены и изолированы друг от друга, что обеспечивает жильцам повышенный комфорт. Квартиры, независимо от планировки, просторные и светлые.

Безопасность. За спокойствие жильцов отвечает современная система видеонаблюдения, которая установлена по всему периметру дома. Вход на территорию ЖК закрыт для посторонних, однако гостям в ЖК PRIME CITY рады. Для них предусмотрена отдельная гостевая парковка на 140 мест. Для жильцов есть индивидуальный подземный паркинг на 37 мест, доступ к которому возможен непосредственно из дома. Это также обеспечивает дополнительный комфорт и безопасность.

Развитая инфраструктура. Неподалеку от жилого комплекса есть несколько детских садов и школ. Также рядом расположились продуктовые магазины и рынок, где можно покупать свежие продукты. Кроме этого, в шаговой доступности от ЖК есть больницы и аптеки, кафе и рестораны, развивающие центры, банки, АЗС и СТО.

PRIME HOLDING – застройщик, вызывающий доверие

Цель PRIME HOLDING – строить дома, в которых хочется жить, поэтому компания с особой заботой относится к комфорту будущих владельцев. Команда PRIME HOLDING ориентирована на создание жилья высокого качества, но при этом по разумным ценам. Прекрасное знание потребностей рынка, ответственный подход к работе, использование инновационных и передовых решений – вот что выгодно отличает PRIME HOLDING. Ознакомьтесь с доступными планировками и оставьте заявку на покупку квартиры мечты в экологически чистом районе города Бишкек!