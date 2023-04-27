Каныбек Иманалиев ознакомился с медицинской базой ОшГУ

Сегодня, 27 апреля министр образования и науки КР Каныбек Иманалиев в рамках рабочей поездки в южный регион посетил кампус Ак-Буура ОшГУ и на месте ознакомился с работой биохимической, клинической, цитологической лабораторий, цифровой флюорографии, кабинетом ультразвуковых исследований и другими условиями для пациентов.

Наряду с этим побывал на медицинском и международном медицинском факультетах, где ознакомился с многофункциональной виртуальной клиникой DIMEDUS (Digital Medical Education Systems), симуляционным центром, морфологическим учебно-научным лабораторным комплексом, анатомическим, гистологическим и физиологическим учебными лабораториями, анатомическим учебным залом, анатомическим научным музеем.

В заключение министр Каныбек Иманалиев ознакомился с ходом строительства 5-ти этажного учебно-лабораторного корпуса.