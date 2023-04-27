Садыр Жапаров прокомментировал новые тарифы электроэнергию

Президент Садыр Жапаров в очередном интервью агентству "Кабар" ответил на вопросы о повышении тарифов на электроэнергию и использовании водных ресурсов страны.

С 1 мая начнут действовать новые тарифы на электроэнергию. Некоторые народные избранники восприняли это с критикой, аргументируя недовольство тем, что попытки прежних властей по повышению тарифов обернулись народными волнениями. Что Вы можете сказать по этому поводу?

- Постараюсь объяснить простым языком. Мы, конечно же, могли не заморачиваться, оставить прежние тарифы, не выставлять себя в плохом свете перед народом и продолжить работу, как это было всегда. Но это нам аукнется в будущем: через 10-15 лет энергетика Кыргызстана при прежнем раскладе может полностью разрушиться.

На сегодня задолженность страны по энергетическим проектам составляет 137 млрд сомов. Возникает вопрос, откуда эта сумма? Сейчас себестоимость 1 кВт в час составляет 2 сома 38 тыйынов. Некоторые сравнивают стоимость электричества с себестоимостью энергии, вырабатываемой ГЭС. Да, в этом случае цена ниже. Но надо же еще учитывать, что электроэнергия не прямиком поставляется в дома, поставка несет свои расходы. К примеру, заработная плата энергетиков, различные запчасти, уголь, мазут, импортируемая электроэнергия, технические потери. Все это в сумме формирует себестоимость в 2 сома 38 тыйынов. А мы продаем электроэнергию по 77 тыйынов за 1 киловатт/час. Остальная часть возложена на энергосектор. Это могут проверить и эксперты, разбирающиеся в вопросе, и депутатская комиссия. У них есть полное право. Нам скрывать нечего, и все можете посмотреть сами.

Да, предыдущие президенты тоже пытались повысить тарифы. Но они боялись народного волнения и не увеличивали их. Так, долг в энергосистеме возрастал с каждым годом и к 2020 году достиг 137 млрд сомов.

Помимо этого в осенне-зимний период мы импортируем 3 млрд киловатт/часов электроэнергии из соседних государств. Электричества, вырабатываемого в стране, зимой нам не хватает. До 2020 года мы покупали 3 млрд киловатт-часов электроэнергии у Казахстана и Узбекистана по 5 сомов и расплачивались наличными, при этом снабжали народ по цене 0,77 тыйына за киловатт/час. Разница между ценами приумножила долг энергосектора до 137 млрд сомов. Конечно же, к этому еще прибавлялись потери из-за хищений электричества.

С моим приходом мы перестали покупать у соседей электричество за наличные деньги. У нас есть договоренность о том, что они будут снабжать нас электричеством зимой, а летом мы будем их обеспечивать водой с применением генераторов. Так мы отдаем плату за потребленное электричество, измеряя объем вбрасываемой воды генератором. Сегодня работаем на таких условиях.

Раньше, как оказалось, мы свободно пропускали воду без учета объема, ссылаясь на то, что летом нам не нужно вырабатывать много электричества.

Я тоже мог бы не повышать тарифы и не думать о том, что будет после меня. Мой президентский срок благополучно завершится, а энергосистема страны через 10-15 лет полностью исчерпает свои ресурсы. Мы можем засесть на дизельные генераторы. Я видел такое, когда жил на Кипре. Страна обеспечивает себе электричеством с помощью дизельных генераторов. Вы сами прекрасно знаете, какая стоимость такой энергии: до 501-750 киловатт/часов стоимость составляет 13 сомов 29 тыйынов, а свыше 1000 киловатт-часов цена составит не менее 18,02 сома.

Если кто-то собирается бунтовать из-за 23 тыйынов, то их можно отнести к числу причастных к разрушению энергосистемы нашей страны. По-другому их не назовешь.

Кроме повышения тарифа на 23 тыйына все остается по-прежнему: для горных районов ограничение не действует, для 112 тыс. малообеспеченных семей тариф остается на уровне 50 тыйынов, а разницу в 50 тыйынов покроет государство.

На заседании в Жогорку Кенеше министр энергетики рассказал, что сегодня проводится политика товарообмена электричества на воду. На это депутат Адахан Мадумаров озвучил вопрос, почему бы не продавать воду как ресурс. Можно ли воду продавать как товар?

- Это время наступит. Сейчас в ООН рассматривается вопрос о принятии воды за товар. Когда такая норма будет принята, мы начнем ее продавать. Мадумаров только и может молоть языком, ничего не показывая на деле. Он уже 33 года в большой политике. Если он считает себя настолько умным, то почему он не написал хотя бы одну страницу законопроекта о продаже воды в качестве товара? Если он считает себя таким патриотом и так сильно переживает за Родину, то почему он не обратился в ООН? Он агрессивно реагирует на ответы министров, перебивает их и перечит, указывая им, как надо работать. Искать в других недостатки для него стало уже привычкой. У человека должны быть добрые намерения, чтобы продвигаться дальше. "Предложите, как мне работать, как мне проводить реконструкцию и вывести систему из кризиса", - спросил его министр. Он не смог ничего ответить и предложить. Выронил только, что воровать надо меньше. Так может сказать и ученик пятого класса. Сейчас нет хищений как раньше. Поэтому долг в 137 млрд сомов остается на том же уровне, ни сома не прибавив. Даст бог, мы рассчитаемся по нему, когда придет время.

Конечно, я далек от утверждений, что мы полностью устранили хищение на 100%. Выявляются мелкие факты. Мы сажаем виновных и заставляем платить. Но системного хищения на сегодня нет. Если вы знаете о таких фактах, то сообщайте, и этим вы окажете нам большую помощь. Народ тоже должен бороться с системным хищением. Тот, кто ворует, он отнимает будущее у своих внуков и правнуков.