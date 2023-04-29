Большая кольцевая линия перевозит около 1 млн пассажиров в день

Эффект от открытия Большой кольцевой линии метро коснулся всех жителей Москвы. БКЛ стали пользоваться около 80 тысяч новых пассажиров, которые раньше пользовались личным транспортом, такси или каршерингом.

Новые станции метрополитена не только улучшают доступность городских районов и облегчают передвижение в большом городе, но и меняют само восприятие городского пространства, формируют новое будущее районов, а иногда и жизненные стратегии горожан. Благодаря запуску Большой кольцевой линии Московского метрополитена количество автомобилей на столичных дорогах сократилось на 15-17 тыс.

Сейчас БКЛ перевозит до 1 миллиона человек ежедневно, а до конца года эта цифра может увеличится на 30 процентов. Самыми популярными станциями стали "Сокольники", "Каширская" и "Текстильщики". Одновременно разгрузились другие ветки метро и пересадочные узлы. С новыми маршрутами пассажир может сэкономить до 45 минут в день. Со станций БКЛ можно сделать рекордное количество пересадок - 47: на станции метро, с учетом перспективных линий, Московского центрального кольца (МЦК), Московских центральных диаметров (МЦД), с учетом перспективных линий, и на линии железной дороги.

Длина БКЛ – 70 км с 31 станцией и тремя электродепо. Протяженность "старой" Кольцевой линии московского метро - 19,4 км с 12 станциями – в 3,5 раза меньше. БКЛ обогнала на 13 км прежнего чемпиона среди подземных колец – вторую кольцевую линию пекинского метро и стала самым протяженным метрокольцом в мире.

Улучшился и комфорт пассажиров метро, ведь вагоны на БКЛ серии "Москва-2020" имеют широкие двери, сквозной проход, USB-зарядки у каждого сиденья, высокую шумоизоляцию и кондиционеры с очисткой воздуха, а освещение меняется в зависимости от времени суток.

"БКЛ - один из крупнейших в мире проектов в метростроении, крайне важный и нужный для развития Москвы, который реализован под личным руководством Мэра Москвы С. Собянина. Большая кольцевая линия имеет огромный запас провозной способности и создает основу для дальнейшего развития рельсового транспортного каркаса на годы вперед", - сказал Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта.

Фото предоставлены пресс-службой Департамента транспорта Москвы