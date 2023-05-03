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В Нарыне из-за снегопада 5 семей оказались заблокированы на пастбище

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- Бактыгуль Акжолова
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Вчера, 2 мая, в 22:35 с сотрудниками МЧС связались жители села Байгончок Ак-Талинского и сообщили, что 2000 голов мелкого скота и 530 голов крупного рогатого скота не могут выпасаться на Орто-Сыртском пастбище из-за сильного снегопада. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, перевал Мелис, которым пользовались чабаны на пастбище Орто-Сырт, был закрыт, и 5 семей остались со своим скотом. На данный момент у пастухов достаточно еды, но у их животных нет корма, поэтому они обратились за помощью. В результате состоялось совещание под руководством главы Ак-Талинской райгосадминистрации и акима по разрешению ситуации.

2 мая для открытия дороги на пастбище Орто-Сырт и наблюдения за сугробами на перевале Чон-Кия выехала соответствующая команда. Но из- за выпавшего снега не смогла подняться на перевал Чон-Кия и повернула назад.

Сегодня для выяснения ситуации на местах и проведения координационных мероприятий привлечена оперативная группа под руководством заместителя Нарынского областного управления МЧС.

Следует отметить, что в учреждения и органы местного самоуправления были направлены срочные уведомления и предупреждения о складывающейся ситуации. Будет предоставлена дополнительная информация.


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URL: https://www.vb.kg/429295
Теги:
МЧС, Нарынская область, пастбища, снегопад
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