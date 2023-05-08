Кыргызстан намерен снижать отрицательное влияние на климат в сельхозсекторе

Зеленый Альянс Кыргызстана совместно с Open Innovations и Green4 при содействии ПРООН в Кыргызстане провели круглый стол "ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОНУВ ПО МИТИГАЦИИ И АДАПТАЦИИ В СЕКТОРАХ ТРАНСПОРТА И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА" в стенах НИУ КЭУ имени Рыскулбекова с участием всех заинтересованных лиц, представляющих не только сферу транспорта и сельское хозяйство, но гражданское общество, предпринимателей, финансовый сектор, академическое сообщество, молодежь, специалистов, экспертов и т.д.

На панельных дискуссиях проработаны четыре темы: План Реализации ОНУВ по митигации в секторе "Транспорт", План Реализации ОНУВ по адаптации в секторе "Инфраструктура транспорта" , План Реализации ОНУВ по митигации в секторе "Сельское хозяйство", План Реализации ОНУВ по адаптации в секторе "Сельское хозяйство", где участники представляющие различные зианитересованные стороны и выступающие эксперты ПРООН.

ОНУВ или определяемый на национальном уровне вклад – это план действий по сокращению выбросов и адаптации к изменению климата. Каждая сторона Парижского соглашения должна разработать ОНУВ и обновлять его каждые пять лет.

Национальный консультант по реализации ОНУВ и НУС Назгуль Кулова, подчеркнула, что "Проект "Климатическое обещание: фаза 2"и процесс разработки Плана реализации ОНУВ" является важной частью приверженности страны к взятым на себя обязательствам в рамках Парижского соглашения, поскольку страна уязвима к изменению климата.

Руководитель группы экспертов, эксперт ПРООН Александр Темирбеков, представил детальные презентации по каждой панельной дискуссии, где подчеркнул о важности митигационных и адапционных мер в обновленном ОНУВ (определяемый на национальном уровне вклад) Кыргызстана.

"42 общих мер включены в план реализации ОНУВ в секторе сельское хозяйство. В рамках цели 1 - Повышение адаптационного потенциала имеются две задачи, первая - Проведение научных исследований по влиянию изменения климата на сельское хозяйство и вторая - Разработка политики развития сельского хозяйства с учетом вопросов изменения климата, гендерных аспектов и интересов уязвимых групп. Тогда как цель 2 - Укрепление климатической сопротивляемости/устойчивости включает 4 задачи; Улучшение практик землепользования в условиях изменения климата, Укрепление климатической устойчивости растениеводства, Укрепление климатической устойчивости инфраструктуры пастбищ, и Развитие климатически устойчивого племенного животноводства" - заметил Темирбеков, во время выступления по данной теме.

Доктор экономических наук КЭУ имени Рыскулбекова, почетный профессор Атышев Кобогон, выразил надежду что все те меры которые были озвучены смогут быть реализованы на должном уровне, поскольку они нужны для развития Кыргызстана и тема зеленой экономики очень актуальна не только для стран Центральной Азии но и всего мира.

"Для успешного и эффективного достижения целей в рамках Плана реализации ОНУВ, необходимо, чтобы государственные исполнительные органы активно вовлекались в обсуждение и определение задач, мер и индикаторов, что позволит слаженно и целенаправленно обеспечить социально-экономическое развитие страны в целом. Снижение выбросов парниковых газов в секторах транспорта и сельского хозяйства потребует от государства много различных ресурсов, включая административные и финансовые. В связи с этим, рекомендуется государственная поддержка в наращивании частно-государственных партнерских отношений, основанных на научно-исследовательских и технических подходах." - заметила исследователь Open Innovations.Марал Сагыналиева

Выступающие подчеркнули, что предложенные меры по митигации и адаптации хорошо сформулированы и отражают те вызовы, которые стоят перед обществом, частным сектором и государством.

Профессор КЭУ, д.э.н Бейшенбек Ишенов, выразил озабоченность в связи текущим положением дел в этих двух секторах, поскольку сделать предстоит еще много, а финансовых возможностей не достаточно. Важно обратить внимание на это, и привлекать академическую среду для изучения климатических вызовов.

"Кыргызстан является одной из самых уязвимых стран к последствиям изменения климата, поскольку уровень общественного благосостояния не высок, а социально-экономической уязвимость подвержена риску, поскольку из-за не решенных вопросов в секторе транспорта и сельского хозяйства. Транспорт стал основным источником выброса СО2 в атмосферу, вопрос пробок и смога в Бишкеке остаются все еще не решенными. Большая часть экономически активного населения трудиться в сфере сельского хозяйства, и их деятельность особо уязвима к экстремальным температурам в летнее время, что чревато для продовольственной безопасности страны. В этой связи план реализации ОНУВ по митигации и адаптации в секторах транспорта и сельского хозяйства важен в рамках перехода страны из коричневой экономики на зеленую, и все те цели, задачи, и меры озвученные в рамках данного круглого стола являются намерением в их реализации. Это не легкий путь, но при разумном подходе определенных успехов достичь можно" - подчеркнул исполнительный директор Зеленого Альянса Ильгиз Камбаров.

Зеленый Альянс Кыргызстана проводит данные круглые столы в рамках "Оказание консультативной поддержки в разработке "Расширенного Плана Реализации ОНУВ и Долгосрочной стратегии низкоуглеродного развития (ДСНУР) до 2050 года"

Заметим, что "Изменение климата требует от многих стран решительных действий в соответствии с Парижским соглашением, которое они подписали, поскольку выбросы парниковых газов продолжают расти, а политика на национальном уровне должна быть хорошо разработана и реализована.

Кыргызстан нацелен на борьбу с изменением климата посредством ОНУВ (Определяемые на национальном уровне вклады), который представляет собой обязательства по борьбе с изменением климата, которые направлены на ограничение глобального потепления значительно ниже 2 °C, предпочтительно до 1,5 °C. ОНУВ воплощают в себе усилия страны по сокращению национальных выбросов парниковых газов и адаптации к воздействиям изменения климата и оценивает решимость страны соблюдать Парижское соглашение, вовлекая соответствующие государственные и негосударственные заинтересованные стороны для решения проблем, вызванных изменением климата в национальном масштабе.

С целью учета предложений и рекомендаций для включения в План реализации ОНУВ представителей частного сектора, научных кругов и неправительственных организаций Зеленый Альянс Кыргызстана совместно с Open Innovations и Green4 проведут ряд тематических круглых столов с приглашением всех заинтересованных сторон. На мероприятиях будут обсуждаться возможные решения, которые проложат путь к переходу от коричневой экономики к зеленой экономике с низкоуглеродными и климатически устойчивыми инициативами, повышением эффективности использования ресурсов и возобновляемых источников энергии для поддержания и содействия долгосрочному экономическому росту при сохранении природного капитала.

Круглые столы будут проведены при поддержке ПРООН в рамках проекта "Оказание консультативной поддержки в разработке "Расширенного Плана реализации ОНУВ и Долгосрочной стратегии низкоуглеродного развития (ДСНУР) до 2050 года"