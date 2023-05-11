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ГКНБ задержан бывший заведующий Кара-Буура-Манасского сектора ГУ "Унаа"

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- Бакыт Басарбек
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ГКНБ Кыргызской Республики была выявлена коррупционная схема должностных лиц Кара-Буура Манасского сектора Таласского регионального отдела ГУ "Унаа" при МВД КР и преподавателей Кара-Бууринской районной автошколы им. А.Кошонова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Так, установлено, что сотрудники ГУ "Унаа" по Кара-Бууринскому району и отдельные преподаватели автошколы за денежное вознаграждение оказывали содействие отдельным гражданам при сдаче компьютерного тестирования на знания правил дорожного движения путем подсказывания правильных ответов на электронные вопросы.

В ходе проведения обыска были обнаружены готовые для заполнения свидетельства об окончании различных автошкол Таласской области с печатью, индивидуальным номером и готовые водительские удостоверения, свидетельствующие о противоправных деяниях должностных лиц ГУ "Унаа" и др. лиц.

По вышеуказанному факту были задержаны бывший заведующий Кара-Буура-Манасского сектора ГУ "Унаа" А.Т.М., специалист Д.Н.Д.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению других причастных лиц к данному факту".


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URL: https://www.vb.kg/429458
Теги:
ГКНБ, задержание, Таласская область, ГУ "Унаа"
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