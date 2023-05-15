В России создают "механизмы для снижения оттока населения"

Проблема оттока населения за рубеж потребовала вмешательства главы государства. Владимир Путин своим указом скорректировал концепцию миграционной политики до 2025 года, потребовав создать "привлекательные финансовые и социальные механизмы" для снижения такого тренда. Президент также призвал создать "условия для возвращения" жителей в новые регионы, которые те покинули из-за боевых действий на Украине. В последнем случае необходимо обеспечить безопасность проживания и восстановить жилье и социальную инфраструктуру/

Правки в Концепцию государственной миграционной политики РФ на 2019−2025 годы внесены президентским указом № 342. В документе появился пункт 10.2, в котором говорится об "увеличении миграционного оттока населения за рубеж" в 2022 году "под влиянием изменившихся социально-экономических условий". "В связи с этим требуется принятие дополнительных мер по созданию привлекательных финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала, снижения оттока населения РФ за рубеж", - говорится в указе. Конкретные меры в тексте не фигурируют, обычно их описывают в правительственном постановлении, принимаемом во исполнение концепции.

Точные оценки числа уехавших из России граждан неизвестны. Но в декабре 2022 года аналитики Альфа-банка сообщали (со ссылкой на статистические данные о рынке труда и потреблении), что в третьем квартале прошлого года Россию покинули около 1,2 млн человек. При этом, по данным МВД РФ, в 2022 году иностранцам было выдано 16,8 млн документов для постановки на учет (в 2021 году - 13,3 млн).

Правки также вносятся в п. 22 концепции, где говорится об основных направлениях миграционной политики. Так, из преамбулы этой статьи убирается "оказание содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом". Отдельным подпунктом вписывается создание "условий для возвращения" жителей в места постоянного проживания в новые регионы, которые они покинули из-за боевых действий на Украине. Речь в указе, в частности, идет о жителях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Сама специальная военная операция также теперь вписана в концепцию. В ее новом пункте 10.1 говорится, что "в связи с исходящей от вооруженных сил Украины прямой угрозы жизни и здоровью" жители новых регионов начали прибывать в другие субъекты РФ, а сама операция проводится "в том числе" с целью защиты этих жителей.

Концепция государственной миграционной политики РФ на 2019−2025 годы принята президентским указом в октябре 2018 года. В документе из 35 пунктов дан портрет предыдущей пятилетки: на территории РФ ежегодно пребывало 10 млн иностранцев, в том числе около 3 млн трудящихся-мигрантов (3−4% среднегодовой численности трудовых ресурсов). Миграционный поток "компенсировал естественную убыль населения и стал источником дополнительных ресурсов для экономики". Среди основных принципов миграционной политики упоминались приоритет интересов РФ и ее граждан, а также "учет многообразия региональных и этнокультурных укладов жизни населения РФ", среди задач - совершенствование правовых и организационных механизмов въезда и пребывания иностранцев в РФ, а также создание условий для их адаптации к условиям жизни в стране.

Руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин считает, что отток населения из РФ в 2022 году произошел из-за СВО и "частичной мобилизации". Говоря о мерах по снижению такого оттока, господин Поставнин упомянул "хорошую воспитательную работу": "Чтобы люди понимали, что военная служба - их долг".

"Людей, наверное, можно было бы вернуть, обеспечив им высокооплачиваемые рабочие места. Но это сделать в нынешней ситуации сложно", - рассудил эксперт, упомянув, например, молодых ученых, для которых в западных странах "гораздо больше возможностей приобщиться к знаниям и высоким технологиям".

Что касается условий для возвращения жителей новых регионов, то господин Поставнин упомянул необходимость обеспечить безопасность проживания и восстановить жилье и социальную инфраструктуру: "Если не будут бомбить и обстреливать, создадут рабочие места, заработают медицина и школы, люди начнут возвращаться".

Источник: news.mail.ru