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В России создают "механизмы для снижения оттока населения"

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- Светлана Лаптева
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Проблема оттока населения за рубеж потребовала вмешательства главы государства. Владимир Путин своим указом скорректировал концепцию миграционной политики до 2025 года, потребовав создать "привлекательные финансовые и социальные механизмы" для снижения такого тренда. Президент также призвал создать "условия для возвращения" жителей в новые регионы, которые те покинули из-за боевых действий на Украине. В последнем случае необходимо обеспечить безопасность проживания и восстановить жилье и социальную инфраструктуру/

Правки в Концепцию государственной миграционной политики РФ на 2019−2025 годы внесены президентским указом № 342. В документе появился пункт 10.2, в котором говорится об "увеличении миграционного оттока населения за рубеж" в 2022 году "под влиянием изменившихся социально-экономических условий". "В связи с этим требуется принятие дополнительных мер по созданию привлекательных финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала, снижения оттока населения РФ за рубеж", - говорится в указе. Конкретные меры в тексте не фигурируют, обычно их описывают в правительственном постановлении, принимаемом во исполнение концепции.

Точные оценки числа уехавших из России граждан неизвестны. Но в декабре 2022 года аналитики Альфа-банка сообщали (со ссылкой на статистические данные о рынке труда и потреблении), что в третьем квартале прошлого года Россию покинули около 1,2 млн человек. При этом, по данным МВД РФ, в 2022 году иностранцам было выдано 16,8 млн документов для постановки на учет (в 2021 году - 13,3 млн).

Правки также вносятся в п. 22 концепции, где говорится об основных направлениях миграционной политики. Так, из преамбулы этой статьи убирается "оказание содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом". Отдельным подпунктом вписывается создание "условий для возвращения" жителей в места постоянного проживания в новые регионы, которые они покинули из-за боевых действий на Украине. Речь в указе, в частности, идет о жителях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Сама специальная военная операция также теперь вписана в концепцию. В ее новом пункте 10.1 говорится, что "в связи с исходящей от вооруженных сил Украины прямой угрозы жизни и здоровью" жители новых регионов начали прибывать в другие субъекты РФ, а сама операция проводится "в том числе" с целью защиты этих жителей.

Концепция государственной миграционной политики РФ на 2019−2025 годы принята президентским указом в октябре 2018 года. В документе из 35 пунктов дан портрет предыдущей пятилетки: на территории РФ ежегодно пребывало 10 млн иностранцев, в том числе около 3 млн трудящихся-мигрантов (3−4% среднегодовой численности трудовых ресурсов). Миграционный поток "компенсировал естественную убыль населения и стал источником дополнительных ресурсов для экономики". Среди основных принципов миграционной политики упоминались приоритет интересов РФ и ее граждан, а также "учет многообразия региональных и этнокультурных укладов жизни населения РФ", среди задач - совершенствование правовых и организационных механизмов въезда и пребывания иностранцев в РФ, а также создание условий для их адаптации к условиям жизни в стране.

Руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин считает, что отток населения из РФ в 2022 году произошел из-за СВО и "частичной мобилизации". Говоря о мерах по снижению такого оттока, господин Поставнин упомянул "хорошую воспитательную работу": "Чтобы люди понимали, что военная служба - их долг".

"Людей, наверное, можно было бы вернуть, обеспечив им высокооплачиваемые рабочие места. Но это сделать в нынешней ситуации сложно", - рассудил эксперт, упомянув, например, молодых ученых, для которых в западных странах "гораздо больше возможностей приобщиться к знаниям и высоким технологиям".

Что касается условий для возвращения жителей новых регионов, то господин Поставнин упомянул необходимость обеспечить безопасность проживания и восстановить жилье и социальную инфраструктуру: "Если не будут бомбить и обстреливать, создадут рабочие места, заработают медицина и школы, люди начнут возвращаться".

Источник: news.mail.ru


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URL: https://www.vb.kg/429512
Теги:
Владимир Путин, Россия
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