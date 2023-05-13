За дачу взятки сотруднику ГКНБ задержана директор Центра магистратуры НГУ

За дачу взятки сотруднику ГКНБ КР в размере 4000 долларов США задержана директор центра магистратуры, аспирантуры и докторантуры Нарынского государственного университета им.С.Нааматова Б.М.А.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, Б.М.А. проверялась в рамках материалов доследственной проверки по факту нарушений законодательства КР в сфере образования со стороны должностных лиц вуза, где предусматривались признаки злоупотребления должностными положениями, нарушения требования порядка зачисления, перевода и восстановления студентов, незаконной выдачи дипломов о высшем образовании иностранным студентам.

"В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий, со стороны Б.М.А. оперработнику ГКНБ КР было предложено денежное вознаграждение за положительное решение уголовного дела.

Во время обсуждения Б.М.А. с сотрудником ОНБ вопроса о прекращении уголовного дела в помещении присутствовал проректор вуза А.Ж., который предпринимал попытки решения вопроса о прекращении другого уголовного дела, ранее возбужденного по факту допущенных нарушений при зачислении и дальнейшем обучении в вузе иностранных абитуриентов.

Проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия".