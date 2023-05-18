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Между РФ и странами ЦА значительный товарооборот был и до санкций

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- Виктория Гунгер
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Единство исламского мира - проблема не только политическая, культурная, но и экономическая. Важным фактором сближения исламского мира и России являются новые вызовы и угрозы. Поэтому, нужно разрабатывать новые механизмы взаимодействия государственных частей экономик. Многообещающей является создание новых проектов между исламским миром и Россией. Об этом на KazanForume заявили представители госструктур РФ, передает из Казани спецкорреспондент VB.KG.

"Так экспорт РФ в Кыргызстана за 2021 год составил 2 млрд. 153 млн. 697 тыс. 885 рублей, импорт - 333 млн. 324 тыс. 241 рубль. В Узбекистан - 5 млрд. 204 млн. 928 тыс. 775 рублей - экспорт, импорт - 1 млрд.694 млн. 841 тыс. 303 рубля. В Казахстан - 18 млрд. 477 млн. 728 тыс. 206 рублей экспорт, импорт- 7 млрд. 143 млн. 264 тыс. 453 рубля. В 2022 году эти цифры возросли. Но значительный товарооборот был и до прошлого года между нашими странами. Он увеличился не из-за обхода санкций, а из-за переориентации рынка на Восток. Поэтому, весьма перспективным представляется создание правовой базы, которая бы стала основой для развития взаимоотношений на уровне частного бизнеса, включая инвестиционную сферу",- пояснили представители госструктур РФ.

Напомним, 18-19 мая в Казани проходит Международный экономический форум. В нем приняли участие более 7,5 тыс.человек из разных государств мира.


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URL: https://www.vb.kg/429668
Теги:
торговля, Россия, кыргызско-российское сотрудничество
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