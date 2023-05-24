Опыт по защите интеллектуальной собственности стран СНГ обобщат

В Москве на площадке Исполнительного комитета СНГ состоялось 13-е заседание Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности (МГСИС) под председательством полномочного представителя Российской Федерации, руководителя Роспатента Юрия Зубова.

Глава ведомства предложил обобщить опыт стран СНГ в области оценки прав на объекты интеллектуальной собственности. Работа по подготовке соответствующих методических рекомендаций уже стартовала в МГСИС. Включение в методику передовых практик будет использовано для дальнейшего развития национальных механизмов оценки прав.

"Сегодня мы видим, что в странах существуют особенности и собственные подходы к оценке интеллектуальной собственности. Включение в разрабатываемые методические рекомендации аналитического странового обзора позволит сделать документ по-настоящему востребованным в государствах СНГ. Роспатент уделяет большое внимание совершенствованию системы оценки интеллектуальной собственности и готов делиться этим опытом. Так, уже успешно работает специализированный центр оценки, совместно с Минэкономразвития разработан и принят новый федеральный стандарт оценки, а в рамках пилота по кредитованию под залог интеллектуальных прав Роспатент уже приступил к разработке подробных методических рекомендаций", – обратился Юрий Зубов к участникам встречи.

Также в рамках заседания был рассмотрен проект Перечня мероприятий на 2024–2030 годы в сфере противодействия правонарушениям в области интеллектуальной собственности по сопровождению этапов реализации Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года. Отдельное внимание было уделено развитию сотрудничества по развитию стандартов качества в сфере интеллектуальной собственности. Работа будет выстраиваться с Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации СНГ.

Кроме того, в ходе заседания был рассмотрен доклад Президента ЕАПВ Г.П.Ивлиева о перспективах развития евразийской патентной системы, вопросы подготовки кадров на базе Российской государственной академии интеллектуальной собственности, развития проекта CISPATENT – регионального патентно-информационного продукта стран СНГ – с учетом использования цифровых платформ национальных ведомств и другие вопросы повестки.

В мероприятии приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, а также Евразийского патентного ведомства и Евразийской экономической комиссии. С российской стороны также участвовали представители Минэкономразвития, ФТС, МВД и Роскомнадзора.

Межгосударственный совет по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности был создан странами СНГ в соответствии с Соглашением о сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности от 19 ноября 2010 года в целях координации совместной деятельности государств СНГ по вопросам совершенствования межгосударственной системы охраны и защиты интеллектуальной собственности и противодействия правонарушениям в этой сфере.

Очередное 14-е заседание МГСИС планируется провести в первом полугодии 2024 года в России.

Источник: national-expertise.ru