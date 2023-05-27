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В Ленинском районе Бишкека проходит голосование вне помещения

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- Бермет Таалайбекова
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Сегодня в Ленинском одномандатном избирательном округе №26г. Бишкек проходит голосование вне помещения на досрочных выборах депутата Жогорку Кенеша. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

По ее данным, на досрочных выборах депутата ЖК по Ленинскому одномандатному избирательному округу №26 на 20 из 51 УИК подано- 97 заявлений о предоставлении избирателям возможности проголосовать вне помещения.

из них:

· по старости – 5;

· по инвалидности - 28;

· по болезни - 41

· отдельные категории -23.

Справочно: Голосовать вне помещения, согласно статьи 33 конституционного Закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" имеют право избиратели, которые внесены в списки избирателей, но по состоянию здоровья или инвалидности не могут прибыть на избирательный участок для голосования. А также:

• избиратели, находящиеся в день голосования в больницах, в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых;

• избиратели, временно проживающие в местах, расположенных

в отдаленных и труднодоступных районах, на участках отгонного животноводства.

В исключительных случаях по решению соответствующей избирательной комиссии:

• военнослужащие, несущие службу в день голосования в воинских частях, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов мест,

• сотрудники органов внутренних дел, несущие службу в день голосования,

• избиратели, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы,

• избиратели, работающие вахтовым методом.

Голосование вне помещения для голосования проводится только за один календарный день до дня голосования в период с 8 до 20 часов и только на основании письменного заявления избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования.


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URL: https://www.vb.kg/429893
Теги:
выборы, Бишкек, Жогорку Кенеш, ЦИК
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