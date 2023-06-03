Суд отказал Варламову в требовании снять статус иноагента

Суд отклонил иск журналиста Ильи Варламова (признан в РФ иноагентом) к Минюсту с требованием снять с него статус иностранного агента, сообщили ТАСС в суде.

Уточняется, что иск рассматривал Замоскворецкий суд столицы.

В конце марта этого года Минюст внес Варламова в реестр иноагентов. В ведомстве заявили, что журналист распространял публикации иноагентов, критиковал проведение спецоперации, а также получил 20 тысяч рублей из Ирландии и 2 тысячи рублей из Армении.

Ранее стало известно, что оспорить статус иностранного агента также захотели шоумен Максим Галкин*, певица Земфира* и артист Семен Слепаков* (признаны иноагентами в РФ) В настоящее время никто из них не находится в России, передает "Радиоточка НСН".