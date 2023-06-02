В Кара-Балте задержаны члены ОПГ (видео)

ГКНБ КР по факту вымогательства денежных средств в размере 150 тысяч сомов задержаны граждане КР К.Б. и Т.М., имеющие причастность к членам ОПГ, действующей на территории города Кара-Балта Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, задержанные на протяжении длительного периода времени путем угроз нанесения телесного и материального вреда вымогали денежные средства у владельца сельскохозяйственной фермы Р.С..

"1 июня 2023 года указанные лица были задержаны при получении денежных средств в размере 130 тысяч сомов, которые в порядке ст. 96 УПК КР водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время ГКНБ КР проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению других причастных лиц".