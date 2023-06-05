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Трое мужчин угрозой требовали от бишкекчанина отказаться от долга за авто

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- Назгуль Абдыразакова
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Трое мужчин угрозой требовали от бишкекчанина отказаться от долга за автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, 28 февраля 2023 года в милицию обратился гражданин Ч.А. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 28 февраля текущего года примерно в 21:00 часов, находясь в районе жилгородка "Совмин", передвигаясь на автомашине марки "BMWX6", против его воли посадили в салон и вывезли в сторону кладбища расположенного в селе Заречное Чуйской области, где, применив физическую силу, требовали простить долг в сумме 530 тысяч сомов, за ранее купленный автомобиль.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 165 (похищение человека) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий были задержаны граждане А.Ы., 1999 года рождения, Т.И., 1993 года рождения и. А.Э., 2004 года рождения, которые были водворены в ИВС.

По решению суда двое задержанные заключены под стражу на два месяца, в отношении А.Э. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время проводятся полное и объективное расследование по установлению всех обстоятельств дела и других причастных лиц.


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URL: https://www.vb.kg/430120
Теги:
задержание, похищение, Бишкек, автомобили
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