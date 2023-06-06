В Кыргызстан пытались незаконно провезти 80 тысяч долларов

Пограничники контрольно-пропускного пункта "Достук-автодорожный" пресекли факт незаконного провоза денежных средств через границу Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба ПС ГКНБ КР.

"Примерно в 11:00 часов в пункт пропуска "Достук-автодорожный" прибыли гражданин Российской Федерации Ш.З., 1990 г.р., и гражданка Кыргызской Республики Х.Б., 1997 г.р., направлявшиеся из Кыргызстана в Узбекистан.

В ходе прохождения пограничного контроля у граждан были обнаружены денежные средства в иностранной валюте.

Общая сумма задержанных средств составила 80 000 долларов США (у каждого по 40 000 долларов).

Вышеуказанные граждане пытались провезти валюту в обход таможенного законодательства республики, не декларируя денежные средства.

После оформления соответствующих документов задержанный гражданин и денежные средства были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства".