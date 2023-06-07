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Список документов, которые подписали Кыргызстан и Катар

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- Назгуль Абдыразакова
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В рамках государственного визита Эмира Государства Катар Шейха Тамим бин Хамад Аль Тани в Кыргызскую Республику сегодня, 7 июня, подписан ряд двусторонних документов, направленных на наращивание двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, подписаны следующие документы:

1. Соглашение о создании и функционировании культурных центров между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Государства Катар.

2. Соглашение о сотрудничестве в военной области между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Государства Катар.

3. Соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения и медицинских наук между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Государства Катар.

4. Соглашение о взаимной административной помощи в целях оптимального применения таможенного законодательства, а также пресечения, расследования и борьбы с таможенными правонарушениями между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Государства Катар.

5. Соглашение о сотрудничестве в сфере ветеринарии между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Государства Катар.

6. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области спорта между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Государства Катар.

7. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в правовой сфере между Министерством юстиции Кыргызской Республики и Министерством юстиции Государства Катар.

8. Соглашение о сотрудничестве в области карантина растений между Министерством сельского хозяйства Кыргызской Республики и Министерством по делам муниципалитетов Государства Катар.

9. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности между Министерством сельского хозяйства Кыргызской Республики и Министерством по делам муниципалитетов Государства Катар.

10. Меморандум о взаимопонимании по совместному сотрудничеству между Министерством финансов Кыргызской Республики и Министерством финансов Государства Катар.

11. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Министерством чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики и Министерством внутренних дел Государства Катар в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

12. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области деятельности центральных банков между Национальным банком Кыргызской Республики и Центральным банком Государства Катар.

13. Меморандум о взаимопонимании в сфере подготовки специалистов между Кыргызским авиационным институтом им. И. Абдраимова и Катарским авиационным колледжем.


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URL: https://www.vb.kg/430205
Теги:
Катар, Кыргызстан, Документ
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