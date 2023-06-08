Садыр Жапаров поднял ряд важных вопросов на международном форуме

"Кыргызстан осознает важность глобальных вызовов и готов внести свой вклад в их решение", - отметил президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, выступая сегодня, 8 июня, в рамках рабочего визита в Республику Казахстан на Международном форуме Астана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, глава государства отметил важность реагирования на современные вызовы и угрозы, отдавая приоритет сотрудничеству, как основному постулату функционирующей международной системы.

"Становятся все больше востребованными различные региональные форматы, через которые наши страны могут "сверять часы" друг с другом и разговаривать с миром. Поэтому, такие интеллектуальные, экспертные, я бы даже сказал, стратегические, площадки, как Международный форум Астана, сегодня приобретают особую ценность и особое значение. Мне весьма приятно выступать перед высокой аудиторией и, пользуясь этой возможностью, поделиться своими мыслями о теме нашего мероприятия, представить наши идеи и соображения экспертному сообществу. На наших глазах процесс формирования нового миропорядка сопровождается нарастанием угроз и вызовов безопасности суверенным государствам и всему мировому сообществу. Хотел бы акцентировать ваше внимание на некоторые проблемы, с которыми сталкивается не только Кыргызстан, но и весь мир", - сказал Садыр Жапаров.

Во-первых, президент обозначил изменение климата и сохранение биоразнообразия. Мир живет в эпоху глобализации. Связи между государствами и народами становятся более тесными, чем когда-либо. Эра цифровизации открывает перед нами невероятные возможности, о которых даже видные ученые и мыслители прошлого не могли и мечтать. К сожалению, это факт, что негативные последствия изменения климата проявляются в нашем регионе все более явно в виде таяния ледников, увеличения количества различных природных катаклизмов, что несет большие угрозы и риски для социально-экономического развития и продовольственной безопасности, влечет все более возрастающие издержки.

В этой связи глава государства отметил, что переход к "зеленой" экономике, адаптация к изменению климата, устойчивое использование водных и природных ресурсов продиктовано жизненно важной необходимостью.

Во-вторых, говоря о воде и водных ресурсах, Садыр Жапаров акцентировал, что в Кыргызстане вопросу эффективному использованию водных ресурсов придается важное значение, а также внедрению принципов интегрированного управления водными ресурсами для достижения социальных, экономических и экологических целей.

"Мы запустили процесс обновления законодательства, в том числе Водного кодекса Кыргызской Республики. В феврале 2023 года принята Национальная водная стратегия Кыргызской Республики до 2040 года, в рамках которой Кыргызстан берет на себя обязательства по: улучшению государственного учета вод и экологической обстановки; обеспечению безопасного и качественного водоснабжения, водоотведения и санитарии; цифровой трансформации Единой информационной системы по воде; созданию устойчивых экономических механизмов управления водными ресурсами, стимулирующих рациональное водопользование; созданию органов бассейнового управления по гидрографическому принципу.

Особо хочу выделить то обстоятельство, что расположение Кыргызстана в зоне формирования водных ресурсов, которыми также пользуются страны-соседи, обуславливает нашу высокую ответственность перед всем регионом.

Кыргызстан выступает за важность и значимость осуществления сотрудничества в данной области на справедливой, разумной и равноправной основе, отвечающей интересам всех стран региона", - подчеркнул Садыр Жапаров.

В-третьих, президент поднял вопрос относительно энергетики, отметив, что сегодня мир переживает непростой этап в своем развитии. С учетом дефицита и высоких цен на энергоносители, возобновляемые источники энергии все больше и больше выходят на первый план. В настоящее время проводится работа по отбору водных объектов, на которых в перспективе возможна практическая реализация проектов строительства и эксплуатации малых и средних гидроэлектростанций.

"Здесь хотел бы отметить, что гидроэнергетический потенциал двухсот пятидесяти двух крупных и средних рек в Кыргызстане оценивается в более чем 142,5 млрд киловатт-час электроэнергии, из которых на сегодня освоено порядка 13%. Потенциал возобновляемых источников энергии оценивается в 840 млн тонн условного топлива в год. К 2050-му году мы ставим цель достичь углеродной нейтральности, в первую очередь, благодаря использованию возобновляемых источников энергии. В этой связи, приглашаю заинтересованные стороны к взаимовыгодному инвестиционному сотрудничеству в сфере возобновляемых источников энергии, в том числе на принципах государственно-частного партнерства. Мы создаем надежную государственную систему преференций и приняли соответствующие меры для развития устойчивой энергетики", - добавил Глава государства.

В-четвертых, Садыр Жапаров обозначил ситуацию в экономике, которая показывает, что аналитикам никогда не было так трудно делать свои прогнозы, как в наши дни. В их лексиконе все чаще появляются эмоционально окрашенные слова – "везение", "сдержанный оптимизм", "неожиданности" и тому подобное.

"В одной из статей известного экономиста Кеннета Рогоффа накануне начала 2023 года было прямо сказано, что "то, что в 2022 году мир не столкнулся с системным финансовым кризисом – это маленькое чудо". Становится общим мнением, что таких чудес в экономике в ближайшей перспективе будет все меньше, а вот неожиданностей, преимущественно с негативным оттенком, все больше. Сегодня в мировой торговле признаки фрагментации пока не так заметны, но все больше аналитиков склоняются к тому, что меры протекционизма будут расти, поскольку геополитическая напряженность тоже растет. И что для стран Центральной Азии - это может иметь весьма серьезные последствия. Очевидно, что, если страны региона будут отрезаны от мирового рынка, это может привести к снижению объемов экспорта и ухудшению торгового баланса, что, в свою очередь, означает сокращение инвестиций и рост безработицы. Следующие звенья этой логической цепочки также верны: если тенденция на геоэкономическую фрагментацию будет нарастать, то будет нарастать и политическая нестабильность в регионе, экстремизм, может ухудшиться и экологическая ситуация. Поэтому всем нам необходимо усиливать региональную кооперацию, искать новые эффективные форматы сотрудничества и одновременно активно взаимодействовать с различными мировыми платформами, причем не только в двусторонних форматах, но и как регион в целом. В данном контексте хочу отметить речь уважаемого Касым-Жомарта Кемелевича на состоявшемся в прошлом месяце Евразийском экономическом форуме, где он отметил в качестве главного мерила успеха экономической интеграции создание новых производств, технологий и рабочих мест. Кыргызстан осознает важность глобальных вызовов и готов внести свой вклад в их решение. Мы признаем, что эти вызовы требуют сотрудничества и координации усилий со стороны всех государств и международного сообщества. Принимая во внимание необходимость преодоления вышеуказанных вызовов, реализация климатических и энергетических проектов потребует больших инвестиций и финансирования", - акцентировал президент.

Вместе с тем Глава государства подчеркнул, что Кыргызстан ожидает активное вовлечение партнеров, финансовых институтов в проекты в регионе, направленные на переход стран к "зеленой", устойчивой, климатической и экологически чистой "нейтральной" экономике. Необходимо сосредоточить усилия на проведении согласованной политики по формированию и развитию транспортных коридоров с целью создания благоприятных условий для выхода на глобальные рынки.

"Укрепление инвестиционного сотрудничества, в особенности, в сферах "цифровой экономики" и "зеленого" развития, как никогда отвечают требованиям наших дней. Мы верим, что все это возможно лишь при условии проведения согласованной политики и координации наших действий в региональном и международном форматах сотрудничества. Только на основе солидарности, общей ответственности за процветание наших собственных стран и народов, а также за процветание всего нашего региона, мы сможем обеспечить создание справедливой, безопасной и социально-ориентированной модели развития", - заключил Садыр Жапаров.