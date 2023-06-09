Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с 30-летним юбилеем кыргызского сома

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 9 июня, в Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию введения национальной валюты Кыргызской Республики.

Текст выступления Главы государства:

"Уважаемые кыргызстанцы!

Уважаемые участники сегодняшнего мероприятия и почетные гости!

Уважаемые представители финансового рынка!

Май 1993 года - один важных периодов в истории Кыргызской Республики. Потому что в мае 1993 года была принята Конституция Кыргызской Республики, и через некоторое время была введена в обращение национальная валюта Кыргызской Республики.

Если принятие Конституции закрепило правовые основы нашего государства и определило правовые, политические и социально-экономические предпосылки для построения суверенного государства, то введение в обращение национальной валюты открыло возможности для самых важных экономических реформ.

В связи с этим от чистого сердца поздравляю вас с одним из самых значимых событий в нашем государстве - 30-летием введения в обращение национальной валюты! Кыргызстан стал одним из первых государств бывшего Союза, который принял и ввел в обращение собственную национальную валюту. Если сейчас мы оглянемся в прошлое и дадим оценку тем событиям, мы увидим, насколько это решение было важным. Введение в обращение собственной валюты определило наш независимый путь развития и создало условия для самостоятельного выстраивания денежно-кредитной политики. За 30 лет кыргызский сом стал символом стабильности кыргызской государственности и главным элементом независимой экономической политики страны.

Пользуясь случаем, хочу отметить неоценимый труд тех, кто в свое время принял участие в процессе введения в обращение кыргызского сома: председателя Национального банка, покойного Нанаева Кемелбека Касымкуловича, заместителя председателя Национального банка Абдуманапова Эмиля Садыковича, премьер-министров Исанова Насирдина Исановича и Чынгышева Турсунбека Чынгышевича, вице-премьер-министра Койчуева Турара Койчуевича.

Хотелось бы еще поблагодарить членов рабочей группы по введению валюты, художников, историков и экономистов. Финансовый сектор, национальные платежные и банковские системы Кыргызстана, несмотря на влияние мирового финансово-экономического кризиса, продолжают развиваться, демонстрируя свою стойкость. Здесь необходимо отметить роль Национального банка и проводимую им денежно-кредитную политику, а также добросовестность, профессионализм и ответственный подход к работе специалистов финансового рынка.

В результате совместной политики Кабинета Министров и Национального банка Кыргызской Республики обеспечивается макроэкономическая стабильность и устойчивость бюджета. Доверие народа является самым главным фактором, влияющим на развитие финансового рынка. Граждане оценивают финансовые организации как потребители их продукции. Поэтому необходимо повышать качество финансовых услуг и внедрять современные финансовые технологии, следуя мировым тенденциям, чтобы и в дальнейшем повышать народное доверие.

Всем нам известно, что цифровизация является двигателем социально-экономического развития. Вот поэтому курс на цифровизацию является требованием времени, и большую роль здесь играют государственные институты. В целях поддержки финансового рынка государство со своей стороны увеличивает капиталы государственных банков, внедряет международные фонды развития, разрабатывает соответствующие законопроекты и проводит другие мероприятия.

Как известно, в Национальной программе развития Кыргызской Республики до 2026 года продвижение финансового рынка определено одним из важнейших направлений.

Согласно ей, для дальнейшего развития банковского сектора нужно проделать следующую работу:

- повысить доступность финансовых услуг населению и хозяйствующим субъектам;

- продвигать цифровые технологии платежей;

- реализовать пилотный проект по применению цифрового сома;

- упростить процедуры финансирования для реального сектора экономики.

В настоящее время на фоне мировых событий на внешнем финансовом рынке наблюдается волатильность валют других стран. Сложившиеся обстоятельства подтверждают значимость Национального банка как финансового института. Он должен продолжать работу по сохранению покупательной способности национальной валюты, обеспечению стабильности финансово-банковской системы и поддержанию уровня доверия населения к финансовым организациям. Я верю, что совместными усилиями, добросовестной работой и чувством патриотизма мы сможем реализовать наши основные цели о финансовом благополучии граждан и укреплению устойчивости финансовых институтов.

Пусть 30-летний юбилей кыргызского сома станет причиной воодушевлению, стремлению, развитию и новым достижениям. Пусть наша национальная валюта станет символом нашего единства и силы. Давайте смотреть в будущее со светлой надеждой, веря, что мы одолеем все трудности вместе.

В ближайшее время Кыргызстан начнет печатать банкноты национальной валюты внутри республики. Ведется соответствующая работа в этом направлении, приобретена необходимая техника. Мы обязательно это запустим.

Уважаемые соотечественники!

Участники торжественного мероприятия!

Еще раз поздравляю с 30-летием введения в обращение нашей национальной валюты! Желаю всем нам крепкого здоровья и благополучия. Пусть ответственным специалистам по денежно-кредитной политике и работникам финансового рынка сопутствует успех. С юбилеем кыргызского сома!".