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В Кара-Балте турецкие инвесторы откроют текстильную фабрику

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- Назгуль Абдыразакова
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Представители компании "Декна Бишкек Текстиль" посетили Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики, чтобы обсудить ряд вопросов, включая процедуру пересечения границы оборудования для новой текстильной фабрики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на встречу были приглашены представители Государственной таможенной службы и Министерства транспорта и коммуникаций КР, которые предоставили исчерпывающие ответы на вопросы инвесторов. В частности, были обсуждены логистические проблемы, связанные с перевозкой дорогостоящего оборудования из Китая.

Напомним, что на базе бывшего коврового комбината в Кара-Балте турецкие инвесторы открывают новую текстильную фабрику общей площадью 53 тыс. м2. Реализация этого проекта создаст дополнительно 800-1000 рабочих мест.


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URL: https://www.vb.kg/430279
Теги:
инвестиции, Кара-Балта, Турция, Кыргызстан
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