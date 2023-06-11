Неудавшейся госпереворот, или "контролируемая спецоперация"?

В Кыргызстане недавно было задержано более 30 человек. Потенциально их число может вырасти до 100 и более. Все потому, что спецслужба выявила некую группу, планировавшую насильственный захват власти и государственный переворот. Да еще и с российским следом якобы пишет Asia-today.news.

В понедельник, 5 июня, началось с сообщений, что Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ КР) проводит массовые аресты. Позже пошли слухи, что спецслужба пакует сторонников лидера оппозиционной фракции "Бутун Кыргызстан" Адахана Мадумарова. В свое время, он собрал и отправил несколько гуманитарных грузов жителям Донецкой и Луганской Народных республик (Л/ДНР). А в последнее время он выступает одним из самых жестких критиков действующей власти страны.

Однако эти сведения позже не подтвердились. Хотя и вспомнили, что за свои посты в соцсетях был парой недель ранее арестован один из сторонников А.Мадумарова по обвинению в разжигании розни – межнациональной, межконфессиональной и межрегиональной. Последнее – это местная особенность. Пошли предположения, что возможно у арестованного "получили сведения", необходимые для проведения спецоперации. Тем более, что на прошлой неделе Генпрокуратура Кыргызстана уже вносила представление в парламент на получение разрешения на привлечение лидера оппозиционной фракции к уголовной ответственности. И по тем же статьям – подготовка к насильственному захвату власти, массовым беспорядкам и государственному перевороту. Главный надзорный орган даже дал 48 часов депутатам, чтобы они ответили на его запрос. Однако парламентарии создали свою комиссию и, тем самым, оттянули ответ. Возникла мысль – не пытаются ли власти ускорить арест неугодного оппонента подобным образом?

Но ничего не подтвердилось. Стало известно, что аресты проходили в контексте борьбы с возможной попыткой государственного переворота и массовыми беспорядками. Кто это или что за уголовное дело? Всё было в информационном вакууме. Были только короткие видео, где бойцы "Альфы" выпрыгивали из своих машин и связывали несколько человек. Сами задержания проходили как-то деликатно, без нарочитой грубости и жестокости, свойственной спецподразделениям. Людей просто закручивали руки за спину и сажали в "воронок". Показали только кадры задержания людей, сидящими в машине и как они вломились в какой-то особняк. При этом спецназовцы обычно хватают всех, кого встречают на пути. Здесь - нет, "альфы" брали только определенных людей.

Далее, пресс-центр ГКНБ сообщил некоторые подробности о задержании группы лиц, которые, по версии следствия, причастны к подготовке массовых беспорядков и акций неповиновения с целью захвата власть. По официальным данным, тогда были задержаны пять человек. Службы безопасности также опубликовали отредактированное видео, на котором задержанные якобы обсуждают заговор с целью государственного переворота. Это аудиозапись из двух частей. В первой идет дискуссия между несколькими людьми, один голос принадлежит женщине средних лет. Она заявляет, что есть 10 человек, которые имеют на руках 10 тысяч и под любым подходящим предлогом выйдут на улицы, так как "беспорядки неизбежны". Вторая часть – это уже телефонный разговор той же женщины и мужчины, который ездил в Таласскую область. Она потребовала, чтобы он уехал в регион как можно скорее. Как видим, ничего особого нет.

После этих видеороликов стало известно, что одной из задержанных была председатель политической партии "Элдик Кенеш" (Народный совет) Роза Нурматова. Журналисты выявили очень интересные факты из её биографии. Например, то, что она была близка с правящим сегодня тандемом в Кыргызстане. Так, в 2012 году Р. Нурматова возглавила штаб сторонников Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева, после их ареста. Ранее она также работала руководителем социальной службы правительства. Кроме того, она активно участвовала в печально известной попытке перелезть через забор 11 лет назад. Тогда главу ГКНБ арестовали и судили по статье о попытке государственного переворота и насильственном захвате власти… А сегодня кольцо замкнулось.

Мы не зря упоминали об осторожности и даже нежности в процессе арестов. ГКНБ порционно увеличивал информацию. "Задержаны лица, планировавшие организацию массовых беспорядков и акций неповиновения с целью последующего насильственного захвата власти. Уточняется, что на основании поступившей информации и собранных аудио- и видеоматериалов возбуждено уголовное дело, в рамках которого проведен комплекс специальных следственных действий, утвержденных судом", - говорилось в другом сообщении спецслужбы. "Эта преступная организация целенаправленно вербовала сторонников в течение года и вербовала самых недовольных граждан по всей стране. Организатором и вдохновителем идеи является гражданский активист и председатель политической партии "Элдик Кенеш" Н.Р.С. Под ее руководством регулярно проводились встречи, направленные на воспитание причастных лиц против государственных структур путем обсуждения планов насильственного захвата власти", - сообщили в ведомстве. В ГКНБ пояснили, что в состав организованной группы было вовлечено более 100 человек из разных социальных слоев и регионов республики, между которыми были четко разделены роли с конкретными задачами. Есть информация, что в ближайшее время ожидается получение им денег из иностранных источников для финансирования организационных вопросов и выплаты пособий ключевым чиновникам. Заговорщики намеревались приступить к активной фазе осуществления своих преступных планов сразу после появления недовольства в обществе по любому поводу.

Понедельник завершился арестом более 30 человек, которых всех доставили в ГКНБ.

"Установлено, что Р.Н. и её главные сотрудники дали признания. Вещественные доказательства, подтверждающие их преступные намерения, изъяты. Все задержанные помещены в изолятор временного содержания ГКНБ", - добавили в ведомстве.

Однако есть сомнения в природе произошедшего. А именно, что Р. Нурматова сможет возглавить движение, которое могло бы собрать до 100 тысяч и более человек. Силовики не раскрывают источники поступления денег на уличные беспорядки. Не хотите портить отношения с какой-то страной? Да и куда логичнее было бы дождаться начала финансирования, а затем прекратить деятельность этой группы, чтобы иметь больше козырей в закулисных переговорах с пока неизвестным государством.

В опубликованных видеороликах мелькали визитки россиян. Особенно некой "Партии защиты Конституции России" (ПЗРК) и одной из структур СНГ. Поиск в интернете привел к тому, что по указанному имени появился мужчина средних лет с поднятой для зигования рукой. Как российский нацист мог найти общий язык с революционером Средней Азии? Зато в соцсетях – особенно в "мордокниге" начался разгон следующего нарратива – мол, это Россия собралась финансировать эту оппозицию, так как Москва недовольна излишне самостоятельной политикой Бишкека. Что интересно, что делают это в основном провластные блогеры.

Очень похоже, на очередную "контролируемую операцию". Ведь все произошло в день приезда в Бишкек заместителя министра иностранных дел Великобритании Лео Доэрти. И официального визита катарского шейха Тамима бин Хамада Аль Тани…