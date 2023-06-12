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Гражданке России вручили первый "Мекен-карт"

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Сегодня, 12 июня 2023 года, министр цифрового развития КР Талантбек Иманов вручил первый "Мекен-карт" гражданке Российской Федерации Исанбек к. Ж., родители у которой являются гражданами Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба МЦР КР.

"Глава МЦР Талантбек Иманов искренне поздравил Исанбек к. Ж. с получением "Мекен-карт", пожелал ей крепкого здоровья, успехов в дальнейшем и благополучия.

Справочно: АИС "Мекен-карт" запущен в производственную эксплуатацию 13 марта 2023 года, соответствующие документы были подписаны между МТСОМ КР и ГП "Инфоком".

Прием документов на получение "Мекен-карт" осуществляется в отделах паспортизации и дипломатических представительствах КР за рубежом, Центрах обслуживания населения и Межрегиональные отделы ДРН при МЦР.

Проект позволяет иностранным гражданам, ранее состоявшим в гражданстве Кыргызской Республики, их детям и внукам получить статус соотечественника и пользоваться всеми привилегиями для пребывания на территории страны, но исключает возможность голосования на выборах.

Человек получивший статус соотечественника может выезжать/въезжать, пересекать транзитом и находиться на территории КР без визы; работать, за исключением государственных и муниципальных органов; получать платные услуги на ровне с гражданами Кыргызской Республики в сфере здравоохранения и образования".


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URL: https://www.vb.kg/430325
Теги:
Кыргызстан
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