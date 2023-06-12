В посольстве КР в РФ отреагировали на слова Валентины Чупик

В посольстве Кыргызской Республики в РФ опровергли заявление правозащитницы Валентины Чупик относительно того, что кыргызстанские дипломаты не реагируют на отправку граждан КР на войну.

"Посольство Кыргызской Республики в Российской Федерации на постоянной основе ведут работу, направленную на защиту прав и законных интересов граждан Кыргызской Республики, пребывающих на территории Российской Федерации. В частности, ведутся регулярные переговоры с российской стороной по вопросам, касающимся правового положения соотечественников.

Так, в марте текущего года Министерство совместно с представителями Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики провели соответствующие консультации в Генеральной прокуратуре и в Министерстве юстиции Российской Федерации. Кроме того, в г.Бишкек состоялись политические консультации на уровне Заместителей министров иностранных дел Кыргызской Республики и Российской Федерации, в ходе которых также были обсуждены вопросы пребывания граждан КР на территории РФ.

В Посольстве Кыргызской Республики ведется ежедневный прием граждан по юридическим вопросам (без предварительной записи). Так, за пять месяцев юристами Посольства оказана правовая помощь порядка 5,6 тысяч гражданам КР, посредством "горячих линий" и социальных сетей проконсультировано более 45 тысяч человек, с помощью чат-бота получили необходимую информацию 6 527 граждан, на сайте Посольства опубликовано 46 информационных сообщений по консульскому направлению.

Кроме того, Посольством на постоянной основе проводится информационно-разъяснительная работа среди соотечественников, в том числе о недопустимости участия в боевых действиях на территории иностранных государств. Данная работа проводится с привлечением кыргызских диаспоральных объединений (с января по май проведено 69 встреч с кыргызской диаспорой).

На сегодняшний день как в адрес Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации, так и в адрес Министерства иностранных дел Кыргызской Республики заявлений от граждан или их близких родственников о том, что их заставляют участвовать в боевых действиях на территории Украины, не поступало.

В случае наличия жалоб со стороны граждан на бездействие Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации, просим обращаться в адрес Министерства иностранных дел по телефону 66-08-11 (добавочный 108), а также по электронной почте dks@mfa.gov.kg", - говорится в заявлении посольства.