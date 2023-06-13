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Рейс Бишкек -Сеул будет летать один раз в неделю

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- Назгуль Абдыразакова
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12 июня торжественно открыли первый рейс из Сеула в Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта "Манас".

По ее данным, на торжественном мероприятии председатель правления ОАО "МАМ" Манасбек Самидинов отметил, что данный рейс не только укрепит связи между двумя прекрасными городами - Бишкеком и Сеулом, но и будет способствовать развитию дружественных отношений между Южной Кореей и Кыргызстаном.

"Новый рейс способствует развитию торговых связей между нашими странами, открывая двери для новых возможностей в экономике и обмене товаров и услуг. Благодаря удобному расписанию и качественному обслуживанию, бизнесмены смогут легко и быстро осуществлять поездки, устанавливая новые деловые связи", - сказал он

Генеральный директор компании T'way Air Джон Хонг Гын добавил, что воздушное судно, которое используется для прямых рейсов это хорошего уровня самолет. Количество посадочных мест в самолете 189.

"Мы сейчас начинаем с одного рейса в неделю, в наших планах расширить до трех рейсов в неделю по направлению Сеул-Бишкек. Увеличение рейсов мы планируем на туристов, потому что Кыргызстан очень известен в Южной Корее своей природой. Также это треккинг туры, а Корее очень популярен данный вид туризма", - отметил он.

Длительность полета из Сеула в Бишкек составит 7 часов 30 минут, из Бишкека в Сеул составит 6 часов.

Перелеты в Сеул будут осуществляться 1 раз в неделю: прилет из Сеула в воскресенье, вылет из Бишкека понедельник.

ОАО "Международный аэропорт "Манас" напоминает, что не занимается реализацией авиабилетов, не устанавливает и не регулирует цены на них. Также не занимается никакими финансовыми взаимоотношениями между авиакомпанией и пассажирами.


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URL: https://www.vb.kg/430340
Теги:
Южная Корея, Кыргызстан, новый авиарейс
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