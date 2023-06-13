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Министр туризма Кубы назвал экспозицию Кыргызстана на ВДНХ лучшей

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- Бакыт Басарбек
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В России завершился форум "Путешествуй", страной-партнером которого в этом году выступила Кыргызская Республика. Все внимание гостей ВДНХ в эти дни было сосредоточено на павильонах нашей страны. Министр туризма Республики Куба Хуан Карлос Гарсия Гранда назвал их самыми интересными на Форуме. Об этом сообщает пресс-служба Фонда поддержки развития туризма в КР.

"За четыре дня на экспозиции Кыргызской Республики в Москве побывали 50 тысяч человек. Если внутри ВДНХ проходили деловые встречи и подписывались контракты, то снаружи презентовали Кыргызскую Республику и ее туристические возможности. Как оказалось, москвичи и гости российской столицы знают о нашей стране не так много. И они были очень рады поближе познакомиться с кыргызской историей и культурой.

Гвоздем программы стало мастер-шоу по изготовлению шарфов из шелка и войлока, на который можно было не только восхититься умением мастериц, но и приобрести изготовленную продукцию. Дети делали кукол из чия, женщины мастерили обереги из кожи и украшали себя скифскими татуировками, мужчины состязались в перетягивании каната и других национальных играх. И все без исключения замирали от восторга при выступлении кыргызских лучниц, комузистов, танцоров.

Как сообщили организаторы, участниками форума стали более 200 компаний. В рамках деловой программы было организовано более 30 сессий, на которых выступили более 200 спикеров. Делегация Кыргызской Республики была представлена в 5 сессиях, представив информацию о нашей стране и об основных трендах туризма в регионе. Выставочная площадь форума превысила 24 тысячи квадратных метров. В Креативной мастерской прошло 25 мастер-классов. На главной сцене представили более 65 концертных номеров. А сам форум "Путешествуй" в этом году стал самой масштабной фестивальной туристической площадкой России".


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URL: https://www.vb.kg/430354
Теги:
Россия, туризм, Кыргызстан
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