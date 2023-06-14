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Кыргызстанцев приглашают принять участие в мемориальной акции 22 июня

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- Светлана Лаптева
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Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа- Биздин Жениш" приглашает принять участие в международной мемориальной акции, которая проводится 22 июня.

"Ежегодно 22 июня Ассамблея народов Евразии в знак уважения к героям Второй мировой и Великой Отечественной войн проводит Международную мемориальную акцию. Цель акции – показать, что в наших сердцах навсегда останется память об одной из самых трагических страниц в истории XX века и о людях, прошедших все тяготы страшной войны, выстоявших и победивших.

Просим всех желающих до 15-17-го июня прислать свои фотографии,отражающие акции памяти у мемориалов, памятников, мемориальных плит, в своих странах и посвященные Дню 22 июня. Это может быть изображение свечи памяти и возлагаемых цветов. Вы можете уже сейчас, в эти дни прийти к памятникам, мемориалам, памятным знакам, мемориальным плитам. Зажечь свечу, положить цветы и сфотографироваться.

Требования к фото: горизонтальный формат, 1920х1080 пикселей (стандартный). Дополнительная информация: указание места, страны, участников акции.

Партнером акции выступает социально-образовательный телеканал "РАТНИК". На основе фотографий будет подготовлен видеоролик, который будет показан 22 июня в эфире телеканала. Материалы также будут размещены на официальном сайте Ассамблеи народов Евразии (http://eurasia-assembly.org).

По всем вопросам можно обратиться:

sidorov@eurasia-assembly.org

ptahasvet@mail.ru -

вотсап и телеграмм +996-555-923-603


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URL: https://www.vb.kg/430364
Теги:
ВОВ
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