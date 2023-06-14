В КР вернули гражданку, обманным путем вывезенную на заработки в Москву

В Кыргызстан вернули гражданку, которую обманным путем вывезли на заработки в Москву. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По данным пресс-службы, 13 июня 2023 года в адрес Министерства иностранных дел КР поступило обращение гражданина Э.у.Т. с просьбой оказать содействие в возвращении его сестры Э.Э. из Москвы, куда она обманным путем была направлена на заработки.

"В тот же день посольством КР в РФ было оформлено свидетельство на возвращение в Кыргызскую Республику на имя указанной гражданки, которая вечерним рейсом вернулась на родину.

14 июня 2023 года на имя министра иностранных дел Жээнбека Кулубаева поступило письмо от гражданина Э.у.Т., который выразил благодарность посольству Кыргызской Республики в Российской Федерации и представительству МИД КР в РФ за оперативно оказанную помощь в возвращении его сестры на родину".