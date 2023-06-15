Глава МИД встретился с принцессой Зарой Ага Хан

Сегодня в Бишкеке состоялась встреча министра иностранных дел Жээнбека Кулубаева с принцессой Зарой Ага Хан в рамках ее визита в Кыргызскую Республику для участия в церемонии вручения дипломов выпускникам Университета Центральной Азии, находящегося в городе Нарын. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества Кыргызской Республики с Организацией Ага Хана по развитию (AKDN) и осуществляемую организацией проектную деятельность в стране в социально-экономической, образовательной, культурной сферах. Особое внимание на встрече было уделено обсуждению вопроса углубления партнерства Кыргызстана с AKDN в области поддержки со стороны организации горных регионов страны.

Министр Ж.Кулубаев поблагодарил принцессу Зару за активную деятельность AKDN в Кыргызстане в значимых для страны сферах и за ее личную поддержку деятельности Университета Центральной Азии, деятельность которого оказывает мультипликативный эффект и благоприятно влияет на социально-экономическое развитие Нарынской области.

В свою очередь, принцесса Зара высоко оценила двустороннее взаимодействие двух сторон в рамках проектной деятельности AKDN в КР и выразила готовность организации усилить свою поддержку Кыргызстана в продвижении происходящих социально-экономических реформ.