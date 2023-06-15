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Задержан лжеродственник замглавы ГКНБ

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- Бакыт Басарбек
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В Кыргызстане задержан член ОПГ Н.А.Х., который в преступных целях представлялся ближайшим родственником заместителя главы ГКНБ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, в адрес ГКНБ КР с жалобой на него обратились граждане Д.С., К.Ж. и РФ - Д.Б., у которых подозреваемый незаконно завладел автомашиной и денежными средствами.

"Установлено, что граждане Н.А.Х. и Д.Т.А., представляясь сыном заместителя председателя ГКНБ КР генерал-лейтенанта Камчыбека Ташиева, путем угроз и обмана завладели автомашиной марки "Тойота Приус" 2019 года выпуска, а также денежными средствами в размере 400 тысяч рублей.

В настоящее время, ГСУ ГКНБ КР в рамках данного уголовного дела проводятся соответствующие следственные мероприятия, а также устанавливается причастность к другим аналогичным противоправным фактам.

ГКНБ КР напоминает, что при использовании имени и репутации высших должностных лиц государственных органов, а также их близких родственников в преступных целях, в отношении злоумышленников будут приниматься жесткие меры в рамках действующего законодательства.

При наличии подобных фактов просят обращаться в дежурную часть ГКНБ КР: 0312620585, 0312660475".


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URL: https://www.vb.kg/430416
Теги:
ГКНБ, задержание, Кыргызстан
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