Как в Москве отреагируют на банкротство Кара-Балтинского комбината?

В эти дни, когда делегация Кыргызстана находится в Санкт-Петербурге на Петербургском международном экономическом форуме, эксперты политики и экономисты буквально в один голос говорят о том, что для Кыргызстана это отличная возможность – найти новых партнеров и инвесторов, застолбить свою нишу на российском рынке.

Но при этом не стоит забывать, что российские и частные инвестиционные, и государственные структуры прежде, чем вкладывать средства, будут мониторить и анализировать судьбу уже существующих инвестиционных проектов на территории Кыргызстана и состоятельность властей республики в исполнении достигнутых договоренностей. Особенно тех, где уже есть участие российских капиталов – как в случае с Кара-Балтинским горнорудным комбинатом.

Мы уже писали о том, что в настоящий момент проходят судебные заседания по признанию Кара-Балтинского комбината банкротом. Бить в набат по этому поводу начал еще в прошлом году Горнометаллургический профсоюз Кыргызстана.

"В случае банкротства:

- большое количество людей потеряют работу;

- не будет обеспечено погашение всей задолженности перед государственными органами и другими кредиторами, поскольку основное имущество комбината находится под залогом, а оставшиеся активы предприятия однозначно не покроют задолженности перед государственными органами;

- активы предприятия будут реализованы по заниженной стоимости, поскольку у потенциальных покупателей не будет особого интереса в их приобретении, так как производственные помещения КГРК не могут быть использованы для другого производства по причине радиоактивности цехов и оборудования (ранее в данных цехах производилась переработка урана);

- будет заморожена текущая производственная программа, которая позволила бы комбинату погасить поэтапно всю имеющуюся задолженность перед государством, затем и другими кредиторами;

- акционеры КГРК и их партнеры, инвестировавшие в урановые проекты КГРК значительные суммы, поставят вопрос о полном возврате всех сумм инвестиций, а это более 20 миллионов долларов США.

Т.е. банкротство в настоящее время – это не выход из сложившегося положения", - приводились доводы в письме, подписанным главой профсоюза Эльдаром Таджибаевым.

Профсоюз обратился к Кабинету Министров Кыргызской Республики и соответствующим госорганам с просьбой поддержать комбинат и его трудовой коллектив, решить вопрос реструктуризации задолженности и не допустить процесса банкротства предприятия.

Но, судя по всему, призывы эти услышаны не были. И судебные разбирательства проводятся – причем, втихую.

Не исключено, что инициаторы процедуры банкротства стараются не слишком афишировать происходящее потому, что процесс идет с невероятными нарушениями. Например, Кара-Балтинский комбинат волшебным образом убрали из реестра естественных монополий – уже в процессе судебной процедуры признания банкротства, что противозаконно. Но признавать свою неправоту судебные органы, конечно же, не собираются.

Так кому же выгодно, чтобы Кара-Балтинский горнорудный комбинат стал банкротом? Кто заказал этот процесс и подталкивает судебные инстанции на нарушение закона? И кто, по сути, ставит палки в колеса политике президента Садыра Жапарова, который, судя по всему, искренне старается вытянуть экономику республики из коррупционного болота, привлечь новых инвесторов в крупные проекты? – задаются вопросом отечественные СМИ.

"Безусловно, КГРК - градообразующее предприятие не только для Кара-Балты, но и на районном, а, может даже, и областном уровне. В нормальных условиях предприятие бы работало, платило налоги, соответственно поддерживало инфраструктуру города. Команда, пришедшая на КГРК, на мой взгляд – эффективные менеджеры, которые имели план, как развивать комбинат, как его встраивать в промышленный потенциал нашей республики. Напомню, в 2017 шло обсуждение разработки уранового месторождения в КР, более того, Россия была готова стать крупным инвестором по разработке этого месторождения и уже на базе комбината производить востребованную экспортоориентированную продукцию, перерабатывая урановое сырье. В 2019 году Путин и Жээнбеков подписали соглашение на уровне двух стран, сделав этот проект одним из приоритетных. Но, к сожалению, на мой взгляд он попал под определенные геополитические разборки, потому что несколько НПО начали массированную кампанию, что этот проект с разработкой урана приведет к экологической катастрофе в Иссык-Кульской области. При этом заключения серьезных специалистов, а не нпошников были озвучены, но потонули в тех митингах и пикетах, которые, на мой взгляд, были подготовлены гораздо раньше, чем президенты подписали соответствующие документы. И этот вопрос стал политическим, был наложен мораторий на разработку урана, после чего, насколько я знаю, на предприятии был определенный спад, который экономическое положение усугубил коронавирус 2020-го года. Но, считаю, учитывая уникальность возможностей этого предприятия, а таких комбинатов на территории Центральной Азии немного, его стоит сохранить, чтобы потенциал экономический нашей республики мог развиваться, соответственно приносить доходы в бюджет", - делится мнением отечественный политолог Игорь Шестаков.

В свою очередь председатель Горнометаллургического профсоюза КР Эльдар Таджибаев, затруднившись предположить, кто именно может быть заказчиком банкротства КГРК, отметил, что, возможно, есть определенные заинтересованные компании или лица в этом сегменте, "потому что это промышленная территория с хвостохранилищами и другими объектами, представляющими интерес".

Кстати, завеса тишины, которой окутаны процессы, связанные с КГРК, может быть связана не только с тем, что инициируемая процедура банкротства незаконна и нелогична, но и чтобы не привлекать в первую очередь внимание президента Садыра Жапарова. Он, отметим, в последнее время совершенно однозначно заявил пророссийский курс внешней политики республики. И вряд ли его самого и его стратегических партнеров в Москве порадует, что в Кыргызстане так – втихую и беспардонно, кошмарят бизнес практически со 100-процентным российским участием.

Вдохновит ли их ситуация с Кара-Балтинским горнорудным комбинатом? И кто понесет ответственность за последствия незаконных судебных и иных процедур с КГРК?