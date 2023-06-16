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Фонд поддержки развития туризма в КР продолжает маркировку экотроп

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- Назгуль Абдыразакова
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Фонд поддержки развития туризма продолжает маркировку экотроп по всей территории Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

По ее данным, маркировка необходима еще и для того, чтобы выполнить требования Всемирной Туристической Организации (UNWTO) для включения нашей страны в список рекомендованных направлений для путешествия по Великому Шелковому пути (двумя другими условиями является наличие удобных точек отдыха (туалетов) на туристических маршрутах и комфортабельных шаттл-басов).

Обустроены семь экотроп, рассчитанных на любой уровень подготовки туристов. При этом расположены они в разных областях. В Джалал-Абадской - 19-километровая тропа Ит-Агар в ущелье Чычкан - мимо озера Саз-Кол и водопада Шаткыратма к озеру Чон-Музтор. В Чуйской – тропы к озеру Борулу, к 60-метровому водопаду в Белогорке и в ущелье Шамси.

На Иссык-Куле теперь можно с удобством пройти по трем маршрутам. К озеру Сутту-Булак в ущелье Кырчын (Семеновское), к двум озерам в ущелье Чон-Ак-Суу (Григорьевское). К водопаду близ Чолпон-Аты ведет простая тропа. А еще один, 14-километровый маршрут рядом с этим курортным городом называется "кругосветка" и по силам только хорошо подготовленным путешественникам и спортсменам.

"Серьезные маршруты для активных туристов будут обустраиваться и в дальнейшем. На очереди тропы на ледник Голубина и Адыгене.

Напомним, Фонд поддержки развития туризма промаркировал уже более 20 троп на разных туристических направлениях"- говорится в сообщении фонда.


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URL: https://www.vb.kg/430439
Теги:
туризм, Кыргызстан
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