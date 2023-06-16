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Правозащитники просят посмертно оправдать Азимжана Аскарова

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- Бакыт Басарбек
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Правозащитная организация "Бир Дуйно Кыргызстан" в годовщину ареста правозащитника Азимжана Аскарова просит власти Кыргызстана посмертно оправдать его и выплатить компенсацию его семье.

"13 лет назад 15 июня 2010 года правозащитник Азимжан Аскаров был арестован, приговоренный к пожизненному лишению свободы. Стал символом борьбы за справедливость, которая нужна гражданам как воздух.

"Я благодарен людям, которые с пяти континентов мира поддерживают меня, мою семью, и ведут борьбу за мое освобождение", - Азимжан Аскаров в своем обращении от 27 мая 2020 года (http://birduino.kg/pressaru/golos-uznika-sovesti-azimzhana-askarova)

13 лет назад 15 июня 2010 года был арестован правозащитник Азимжан Аскаров во время трагических событий на юге Кыргызстана. По данным национальных и международных организаций, арест правозащитника связан с тем, что он документировал информацию о погибших, раненых, фактах мародерства, погромов в дни беспорядков в июне 2010 года. Также арест связывают с его правозащитной деятельностью по защите граждан по делам по пыткам и жестокому обращению со стороны правоохранительных органов Джалал-Абадской области.

Арест стал отправной точкой череды событий, приведших к смерти правозащитника в заключении. Его подвергли жесточайшим изощренным и продолжительным пыткам: избивали, оскорбляли и унижали. Он сообщал родным, что опасается, что не доживет до суда.

Ему было отказано в доступе к справедливому судопроизводству, на его адвокатов оказывали давление, некоторые коллеги по правозащитной деятельности отвернулись от него, целенаправленная информационная кампания сделала его "врагом народа". В такой изоляции он продержался десять лет, надеясь, что суд будет справедливым и с него снимут обвинения.

10 лет Аскаров провел в плохих условиях, которые приравниваются к жестокому обращению. Ему не оказывали своевременную квалифицированную медицинскую помощь. Он тяжело болел, старался держаться, знал, что на свободе его ждут верная супруга Хадича и родственники. Отбывая пожизненный срок в колонии №47, Азимжан Аскаров скончался 25 июля 2020 года.

Его дело стало показательным в части процессуальных нарушений во время ареста и следствия, сомнительные показания свидетелей, игнорирование доводов защиты. На протяжении многих лет продолжались изматывающие судебные процессы, на которые его доставляли в цепях под охраной двух десятков вооруженных лиц. Почти на каждом процессе на его родных и близких были нападения со стороны агрессивно настроенных групп лиц. В стенах судов он не нашел справедливости…

Комитет ООН по Правам Человека, рассмотревший его дело 31 марта 2016 года установил, что Аскаров стал жертвой пыток, жестокого, бесчеловечного, унижающего достоинство обращения. И что государство в нарушение договорных обязательств, предусмотренных Международным пактом О гражданских и политических правах, нарушило его права и свободы, не обеспечило эффективное средство правовой защиты, установленное законодательством и предусмотренное правовой системой государства, он был подвергнут произвольному аресту и содержанию под стражей, лишен свободы в нарушение процедур, установленных законом.

В памятный день 15 июня 2023 года правозащитники напоминают о необходимости имплементации Соображений Комитета ООН по правам человека по делу Аскарова через посмертное оправдание и возмещение достойной компенсации его семье.

Несмотря на многочисленные ходатайства международных и правозащитных организаций, глав государств и общественных деятелей, о незаконности осуждения Азимжана Аскарова, власти Кыргызстана не желали освободить его из заключения, игнорируя тем самым решения Комитета ООН по правам человека.

В 2011 году Чешский фонд "Нуждающиеся люди" (People in Need) наградил А. Аскарова премией "Homo Homini" ("Человек – человеку"). В 2012 году А. Аскаров был удостоен награды International Press Freedom Award "Комитета по защите журналистов" (CPJ). В 2015 году А.Аскаров удостоен награды Госдепартамента США в области защиты прав человека, что вызвало негативную оценку руководства Кыргызстана.

Азимжан Аскаров навсегда остался правозащитником. Стал символом борьбы за справедливость, которая нужна гражданам как воздух. "Воздух" - именно так называлась правозащитная организацию, которую он возглавлял.

Важное значение имеет сохранение и укрепление приверженности правозащитным идеалам, продолжение ежедневной борьбы за справедливость в каждом деле, где были нарушены права человека", - говорится в заявлении "Бир Дуйно – Кыргызстан".


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URL: https://www.vb.kg/430444
Теги:
Азимжан Аскаров, Кыргызстан
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