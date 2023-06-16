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Объявлен конкурс "Казахстан глазами иностранных СМИ"

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- Назгуль Абдыразакова
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Министерство иностранных дел Республики Казахстан, в партнерстве с Клубом главных редакторов Казахстана, АО "Национальная компания "Kazakh Tourism" и Секретариатом Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА),

объявляет о начале приема заявок на 8-й конкурс "Казахстан глазами зарубежных СМИ" для иностранных журналистов,

пишущих/снимающих материалы о Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По ее данынм, конкурс с 2014 года отбирает текстовые и видео материалы иностранных авторов,наиболее креативно, достоверно и объективно освещающих различные аспекты казахстанской действительности. Так же как и в предыдущие годы, в конкурсе, помимо журналистов, имеют возможность принять участие работы блогеров, размещенные как в СМИ, так и в их личных аккаунтах в социальных сетях.

Помимо основной тематики, в этом году будет представлена новая номинация от СВМДА, в рамках которой будет определен один победитель за работу на тему "СВМДА: Новая Азия в Новом Мире".

К участию в конкурсе принимаются заявки с информационными материалами о Казахстане, которые были размещены в зарубежных

СМИ или в социальных сетях в период с 15 июля 2022 года по 15 июля 2023 года.

Победители конкурса будут определяться жюри, в состав которого входят заместитель министра иностранных дел Роман Василенко, Президент Клуба главных редакторов Казахстана Бибигуль Жексенбай, Председатель Правления АО "Национальная компания "Kazakh

Tourism" Талгат Аманбаев, а также Эксперт в военно-политическом измерении СВМДА Посол Дулат Куанышев.

По итогам конкурса будут определены пять победителей из пяти географических направлений:

– Северной и Южной Америки;

– Европы;

– СНГ;

– Ближнего Востока и Африки;

– Азиатско-Тихоокеанского региона

и два лауреата в номинациях по темам туризма и СВМДА.

Победители будут поощрены поездкой в Казахстан с посещением городов Астана, Алматы и области Мангистау, где их будет ждать насыщенная культурная программа.

Кроме того, по устоявшейся традиции, специально для лауреатов конкурса будут организованы встречи с представителями

государственного сектора, экспертами и журналистами, деятелями науки и культуры Казахстана.

Все работы необходимо выслать не позднее 15 июля 2023 года на электронную почту mediacontest2023@mfa.kz

Результаты конкурса планируется объявить до 1 августа 2023 года.

Для получения дополнительной информации просим обращаться по адресу mediacontest2023@mfa.kz или по раб.телефону +77172720987.


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URL: https://www.vb.kg/430454
Теги:
Казахстан, конкурс, СНГ, Кыргызстан, СМИ
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