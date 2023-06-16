Президент провел совещание по актуальным вопросам сферы здравоохранения

Президент Садыр Жапаров сегодня, 16 июня, провел рабочее совещание по актуальным вопросам сферы здравоохранения страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе совещания рассмотрена деятельность государственного предприятия "Кыргызфармация" при Министерстве здравоохранения, а также возможность организации проведения операций по трансплантации внутренних органов на базе больницы Кыргызско-Турецкой дружбы в г. Бишкек.

Согласно информации, на сегодня в ГП "Кыргызфармация" завершены все организационные работы, получен государственный кредит в 30 млн сомов на осуществление деятельности, напрямую заключены контракты с семью ведущими зарубежными заводами по поставке лекарственных средств.

Данная мера на сегодня в общей сложности позволяет покрывать 10 процентов потребности в лекарственных препаратах в стране, тем самым, экономия составляет 115 млн сомов. Заключены контракты на поставку таких жизненно-важных препаратов, как инсулин, препараты для лечения онкологических болезней, противотуберкулезные и др. лекарства. В дальнейшем планируется расширить сотрудничество и заключать новые контракты с другими зарубежными фармацевтическими заводами для осуществления поставок лекарственных препаратов.

Заслушав доклад, Глава государства возмутился тем, что для ГП "Кыргызфармация" до сих пор не выделены средства из бюджета в размере 1 млрд сомов для полноценной работы и заключения новых контрактов с заводами-производителями.

Садыр Жапаров раскритиковал Министерство финансов, Министерство здравоохранения и Фонд обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения, которые по неизвестным причинам затягивают выделение средств.

"Я бы еще с пониманием отнесся, если бы не было денег в казне, но ведь есть свободные средства и тем более мы изначально планировали выделить их этому госпредприятию. Почему вы "ставите палки в колеса" и не даете им нормально начать работу. Они заключили контракты лишь с семью заводами-изготовителями лекарств и покрыли потребность лишь на 10 процентов, хотя задача стоит в 100 процентах. Но при этом уже экономия составляет 115 млн сомов. Разве это плохо? Мы хотим полностью поменять подход по обеспечению государственных лечебных уч? ?ежд? ?ний, населения лекарствами по наиболее доступной цене. Ожидаем снижение стоимости медицинских препаратов за счет осуществления прямых поставок от заводов- изготовителей, но вы своими действиями тормозите этот процесс. Вам дается недельный срок, чтобы в срочном порядке выделить 1 млрд сомов госпредприятию", - отметил Глава государства, подчеркнув, что в случае неисполнения будут приняты жесткие меры дисциплинарного характера.

Садыр Жапаров напомнил, что образование государственного предприятия "Кыргызфармация" является частью системных реформ в сфере здравоохранения и одна из главных целей государственной политики – это устранение фарммафии на рынке лекарств, снижение их стоимости для населения, а также недопущение дефицита медицинских препаратов.

Кроме того, в ходе совещания был рассмотрен вопрос относительно организации проведения операций по трансплантации внутренних органов на базе больницы Кыргызско-Турецкой дружбы.

Руководство больницы проинформировало, что учреждение готово к проведению подобных операций, для этого имеются необходимые ресурсы. В августе текущего года планируется провести первую операцию по трансплантации органа. В перспективе эта больница станет передовым медицинским центром в Центральной Азии, куда смогут приезжать нуждающиеся граждане из других стран.

Глава государства особо подчеркнул важность такого вопроса как развитие трансплантологии, отметив, что тем самым, для кыргызстанцев появляется доступ к качественной медицинской помощи и спасению жизней пациентов, страдающих от необходимости пересадки органов.

Он отметил, что наши граждане смогут не выезжать в дальнее зарубежье для проведения жизненно-важных и дорогостоящих операций. Если там за границей они несут колоссальные затраты в размере 50-60 тысяч долларов США, то здесь в Кыргызстане аналогичная операция обойдется в районе 10 тысяч долларов.

В этой связи Садыр Жапаров поручил соответствующим государственным органам оказать всяческую поддержку руководству больницы Кыргызско-Турецкой дружбы для успешной реализации этой важной инициативы