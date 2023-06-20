Кувейтский фонд построил жителям села Жайылма новый ФАП за 2 месяца (фото)

В селе Жайылма Тузского айыл окмоту Иссык-Атинского района открыто здание нового фельдшерско-акушерского пункта.

Предыстория создания ФАПа - пример быстрого реагирования благотворительных организаций, в данном случае Кувейтского фонда на проблемы сельских жителей Кыргызстана, - считает глава Тузского айыл окмоту Акылбек Дононбаев.

"Два месяца назад жители руководство Тузского айыл окмоту обратилось в фонд с просьбой помочь отстроить заново или отремонтировать капитально фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в селе. Прежний пункт был открыт в 70-е годы прошлого века, и хоть был из кирпича, но уже устарел, постоянно приходилось латать то крышу, то полы.

Представители Кувейтского фонда осмотрели здание, пригласили специалистов, и решено было старое здание снести, и выстроить новое, в котором вместо 4-х комнат решено было построить 7 комнат плюс приемную.

Договорились, что строительство нового здания берет на себя фонд, - 3 млн 400 тысяч сомов, а ограждение и другие работы - обеспечивает айыл окмоту", - пояснил Акылбек Шамиевич.

ФАП отстроили за 2 месяца. Здание получилось очень комфортным внутри, и симпатичным снаружи.

Для самих жителей села открытие нового ФАПа стало настоящим праздником. По их словам - это хорошо, что он сможет работать теперь в лучших условиях, так как это важно прежде всего для людей.

" Молодые-то могут добраться в центральный ГСВ, а пожилым удобнее в своем селе и давление померить, и осмотр пройти", - пояснили жители села.

Например 92-х летний аксакал Дуйшенкул Карасартов, всю жизнь проработавший поливальщиком, рассказал, что фельдшерско-акушерский пункт должен стать центром просвещения и здоровья.. "Важно рассказывать молодым людям о ценности воды. Они совсем не понимают что чистая вода - это богатство Кыргызстана", - сказал он.

Другой пенсионер, в свое время трудившийся чабаном, говорит, что в ФАПе нужны зубной врач и аптека, чтобы далеко не ездить. Жители надеются, что в медицинском пункте вовремя будет сделано отопление и на прививки они будут бежать в светлый и чистый кабинет с удовольствием.

Также выступил еще один представитель фонда, который упомянул, что он как врач очень рад, что помощь оказывается именно в строительстве фельдшерско-акушерского пункта.

Нам также удалось побеседовать с заведующей фельдшерско-акушерским пунктом Кулям Мукашевной Максутбаевой, которая проработала в нем 33 года. По ее словам, в страшные перестроечные времена, когда люди оказались без средств к существованию, люди бежали в ФАП за помощью, как за последней надеждой. Из-за отсутствия денег люди не могли обратиться в дорогие клиники, а родной фельдшер всегда был рядом.

"Знаете к нам и рожать ехали, и с переломами. Что только не приходилось делать лишь бы спасти людей. И мы рады, что теперь у нас такой светлый ФАП. Будем надеяться, что и земляки, разъехавшиеся по всей земле, вспомнят о селе, захотят помочь с покупкой может быть самой современной аппаратуры - ведь столько пенсионеров и деток в селе. За всеми надо присмотреть. А так на сегодня у нас все самое необходимое для приема есть. Будем работать и радоваться. Возможно именно в таком виде - ФАП сможет стать и информационным пунктом для профилактики, пока у нас столько задумок! Спасибо всем, кто помог сделать жизнь и пациентов, и врачей лучше и светлее", - рассказала Кулям Максутбаева..