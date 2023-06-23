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В Джалал-Абаде возложили цветы на братской могиле

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- Светлана Лаптева
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В День начала Великой отечественной войны в Джалал-Абаде возложили цветы на братской могиле на городском кладбище.

Организаторы - Джалал-Абадская Ассоциация "Славянская диаспора" при поддержке Генерального Консульства РФ в Оше и воинской части № 704 22 июня провели мероприятие-День памяти и скорби.

У братской могилы погибших в годы Великой Отечественной войны прошёл митинг с возложением цветов.

От Генерального Консульства Р.Ф в Оше был возложен венок консулом Константином Бахтиным.

Также присутствовали представители мэрии Джалал-Абада, совета ветеранов Великой Отечественной войны, совета ветеранов войны Баткена, Ассамблеи народов Кыргызстана и жители города. По завершению мероприятия над могилой героев прозвучал троекратный оружейный салют.

Кроме этого, в Доме детского творчества прошло мероприятие " А завтра была война", где дети читали стихи и исполнили песни. Также прошла тематическая выставка работ учеников Детской художественной школы .


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URL: https://www.vb.kg/430614
Теги:
ВОВ, Джалал-Абадская область
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