В День начала Великой отечественной войны в Джалал-Абаде возложили цветы на братской могиле на городском кладбище.

Организаторы - Джалал-Абадская Ассоциация "Славянская диаспора" при поддержке Генерального Консульства РФ в Оше и воинской части № 704 22 июня провели мероприятие-День памяти и скорби.

У братской могилы погибших в годы Великой Отечественной войны прошёл митинг с возложением цветов.

От Генерального Консульства Р.Ф в Оше был возложен венок консулом Константином Бахтиным.

Также присутствовали представители мэрии Джалал-Абада, совета ветеранов Великой Отечественной войны, совета ветеранов войны Баткена, Ассамблеи народов Кыргызстана и жители города. По завершению мероприятия над могилой героев прозвучал троекратный оружейный салют.

Кроме этого, в Доме детского творчества прошло мероприятие " А завтра была война", где дети читали стихи и исполнили песни. Также прошла тематическая выставка работ учеников Детской художественной школы .