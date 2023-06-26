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В Казахстане организовали сборку грузовиков Scania

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- Бакыт Стамов
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В Казахстане в городе Сарань организовали сборку грузовиков Scania. Пресс-служба правительства Казахстана объявила о начале крупноузлового производства шведских грузовиков на мощностях завода QazTehna в Карагандинской области. В церемонии приняла участие Посол Швеции в Казахстане и руководитель европейского направления Kazakh Invest, сообщает motor.ru.

Scania выбрала в качестве сборочной площадки мультибрендовый завод QazTehna, на котором с 2021 года выпускают автобусы и спецтехнику китайской марки Yutong. Автомобили из Поднебесной в Казахстане производят по мелкоузловой технологии со сваркой и окраской кузовов, а шведские грузовики пока будут собирать "отвёрточным" методом.

До 2022 года грузовики Scania выпускались в России на заводе в Санкт-Петербурге. По оценкам экспертов на наш рынок приходилось около шести процентов мировых продаж Scania. В России тяжёлые грузовики шведской марки были самыми популярными из большой европейской семёрки (DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Scania и Volvo).

В настоящий момент в сегменте тяжёлых тягачей доминируют автомобили из Китая, а лидером является фирма Sitrak c лицензионными грузовиками MAN. Впрочем, нельзя исключать, что Scania казахстанской сборки всё-таки доберутся до России по схемам параллельного импорта.


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URL: https://www.vb.kg/430662
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