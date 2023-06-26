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В Госдуме РФ назвали, кого коснется наказание по закону о русофобии

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- Светлана Лаптева
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Госдума РФ начала проработку "правовых норм, правовых решений" для введения уголовной ответственности за русофобию, первые результаты представят в ближайшее время, заявила "Известиям" вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.

Депутаты планируют, что защищать от русофобии будут не только граждан России, но и соотечественников. Яровая считает нарушением прав по национальному признаку ограничения в использовании русского языка, снятие показа театральных постановок, отказ в медицинской помощи и трудоустройстве и др. Как правило, считает она, русофобию проявляют чиновники, а потому ответственность должна лечь на них.

"Граждане этих стран находятся под гнетом насаждаемой им русофобии. Должностные лица насаждают человеконенавистническую идеологию и предлагают на территории своих стран действовать неправомерно и преступно, массово дискриминировать в правах россиян и соотечественников", - настаивает Яровая.

С предложением о введении ответственности за русофобию выступил в начале мая замглавы Минюста России Андрей Логинов. Он призвал закрепить это понятие в законодательстве и сформировать механизм предупреждения враждебной к России информации.

Он обосновал необходимость законодательных изменений рассказом об избиении в Нидерландах шестилетнего мальчика. Информацию о случае в нидерландском городе Рейсвейк распространил телеграм-канал Shot, после чего ее перепечатали некоторые российские СМИ. Однако в полиции Нидерландов опровергли данные, что подобный случай происходил в Рейсвейке.

США, Великобритания, Украина и другие страны отвергали обвинения в распространении или поддержке русофобии. Американский Госдепартамент назвал эти утверждения "лживым нарративом", который применяют для оправдания "агрессивных действий". Кроме того, в марте британский постпред при ООН Фергус Экерсли обратился к российской делегации на русском языке.

"Мы не русофобы, у нас есть исторические отношения между нашими странами, мы вместе сражались в двух мировых войнах. В нашей стране глубоко уважают богатое культурное наследие России", - сказал Экерсли.


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URL: https://www.vb.kg/430668
Теги:
Россия
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