Выпускники Бишкека: праздник "Алые паруса" на Неве-впечатления на всю жизнь

Семнадцать выпускников из Бишкека приняли участие в празднике выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, согласно договоренности Санкт-Петербурга и Бишкека.

- Мы очень рады, что продолжается традиция, заложенная в 2012 году, когда рукокодители городов договорились о том, чтобы лучшие школьники-выпускники смогли посещать уникальную церемонию в Санкт-Петербурге. Помимо участия в самом празднике ребята уже побывали с экскурсиями в местах, связанных с историей России: в Петропавловской крепости, историческом парке "Россия - моя история", в Смольном, в экспозиционном центре "Вселенная воды", - рассказал представитель мэрии Бишкека в Санкт-Петербурге Вячеслав Красиенко.

Напомним, что накануне в северной столице России на Дворцовой площади состоялся праздник выпускников "Алые паруса". Традиционно кульминацией торжества стал проход по Неве легендарного брига "Россия" под залпы праздничного салюта.

В этом году ведущими праздника стали Дмитрий Хрусталёв и Ида Галич. Для выпускников была подготовлена праздничная программа, в которой выступили Юлианна Караулова, Полина Гагарина, Gafur, Burito, Тося Чайкина, а также группы Моя Мишель, "Чайф", The Hatters и Gayazovs Brothers.

Гости фестиваля встретили корабль радостными криками и аплодисментами, а на палубе их встретил гость - певец Shaman, который исполнил песню "С чего начинается Родина".

Фестиваль "Алые паруса - 2023" в Санкт-Петербурге запомнился и нашим землякам. Они назвали его очень масштабным , ярким, красочным.

Справка: Ежегодный праздник "Алые паруса" - обладатель ключевых международных наград в сфере ивент-индустрии и визитная карточка Санкт-Петербурга. Впервые фестиваль выпускников прошел в Ленинграде в 1968-м, однако через несколько лет традиция прервалась. В 2005 году "Алые паруса" возродили по инициативе Акционерного Банка "РОССИЯ", правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

В прошлом году праздник выпускников "Алые паруса" побил рекорд зрительской аудитории. Его посмотрело почти 20 млн человек.