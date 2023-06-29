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Глава МИД Турции осудил акцию с сожжением Корана в Швеции

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- Бакыт Стамов
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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан осудил разрешение на проведение акции с сожжением Корана в Швеции, передает СМИ.

Фидан назвал "подлым" поступок, совершенный против Корана в первый день Курбан-Байрама.

Недопустимо допускать эти действия под предлогом свободы слова. Потворствовать таким жестоким действиям значит быть соучастником, – написал он.

Напомним, полиция Швеции разрешила провести акцию с сожжением Корана у главной мечети Стокгольма. Как заявили правоохранители, акцию с сожжением одобрили в силу отсутствия рисков нарушения безопасности. Однако по информации TV4, сейчас проводится усиление в рядах полиции близ мечети.


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URL: https://www.vb.kg/430754
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