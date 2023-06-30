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ГНС на площади Ала-Тоо дополнительно разыграет 15 смартфонов

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1 июля на площади Ала-Тоо состоится грандиозный розыгрыш лотереи Налоговой службы "Требуй чек – выиграй приз!". Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

В этот день будут разыграны 13 суперпризов – 10 электромобилей и 3 путевки за рубеж.

Также в ходе розыгрыша суперпризов только для присутствующих на площади зрителей дополнительно будут разыграны 15 современных смартфонов. Это шанс для всех, кто посетит мероприятие, испытать удачу и выиграть стильный гаджет.

Розыгрыши будут сопровождаться увлекательной шоу-программой и большим концертом с участием звезд эстрады.

Приглашаем всех принять участие в этом ярком мероприятии, стать свидетелями розыгрыша лотереи и узнать имена счастливчиков, которые выиграют 10 электромобилей и 3 путевки за рубеж, или же выиграть один из 15 смартфонов.

Мероприятие начнется в 19:00.

С 20.00 розыгрыши будут транслироваться на НТРК, а также на страницах Налоговой службы в Facebook и Youtube.


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URL: https://www.vb.kg/430769
Теги:
лотерея, Кыргызстан
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