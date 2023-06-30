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При открытии города "Асман" безопасность обеспечивают 1000 сотрудников МВД

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На торжественном мероприятие по заложении капсулы нового экогородка Асман, которая расположена в Иссык-Кульской области, общественный порядок и безопасность граждан будут обеспечивать более 1000 сотрудников милиции под руководством заместителя министра внутренних дел КР, генерал-майора милиции Октябрь Урмамбетова. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Кроме того, 200 сотрудников ГУОБДД задействованы в обеспечении безопасности дорожного движения на специальных постах от города Бишкек до Иссык-Кульской области.

Напомним, экогородок Асман - это один из важных инновационных проектов Кыргызстана, который в будущем поможет в развитии туристической индустрии.


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URL: https://www.vb.kg/430771
Теги:
МВД, Кыргызстан
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